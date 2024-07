[VÍDEO] Sister Sledge, Youssou N'Dour, Toquinho i Camilla Faustino i Alphaville al Port Adriano Music Festival

El Port Adriano Music Festival (PAM) es tracta d'un projecte cultural que va néixer el 2013 i que ha anat consolidant-se any rere any: «Més de 65 concerts realitzats, una assistència de 80.000 persones des de la seva inauguració, una programació internacional oberta a tots els estils de les músiques actuals i l’espectacular marc que Philippe Starck va dissenyar per a Port Adriano són les claus de la seva consolidació com una de les grans cites culturals de l’estiu».

La música del festival és música d’avui, d’ahir i de sempre, música universal amb el denominador comú de l’excel·lència i qualitat dels artistes. Així ho han corroborat, al llarg dels darrers anys, les actuacions de Gloria Gaynor, Earth Wind & Fire, Madeleine Peyroux, Buena Vista Social Club, Roger Hodgson, Hombres G, Electric Light Orchestra, Diego El Cigala i Omara Portuondo, Josep Carreras, The Jacksons, UB40, Raphael, Ara Malikian, Tom Jones o George Benson, entre molts altres.

L'edició d'enguany no es queda enrere i comptarà amb Sister Sledge (28 de juliol), Youssou N'Dour & Le Super Étoile de Dakar (2 d'agost), Toquinho i Camilla Faustino (3 d'agost) i Alphaville (10 d'agost). Les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.