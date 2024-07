El Consell de Mallorca presenta el programa d'activitats d'estiu 'Cultura en vena'

El Consell de Mallorca ha presentat, aquest dilluns, el programa d'activitats d'estiu 'Cultura en vena'. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, assegura que s'ha organitzat un gran nombre d'esdeveniments culturals i artístics per a fer arribar la cultura a tothom i convidar tots els ciutadans de Mallorca a viure tota la programació dels pròxims mesos de juliol i agost.

Es tracta d'un gran programa d'activitats que està format per diferents cicles, entre els quals destaquen dues grans novetats: Misericòrdia Petit, un programa d'activitats per a infants, i Dissabtes a la Misericòrdia, un programa de concerts setmanals al centre cultural. També hi formen part el cicle de concerts La Lluna en Vers; la Volta Mallorca; el Contacontes de la Misericòrdia i les exposicions del centre cultural i del Museu de Mallorca. S'hi pot trobar tota la informació detallada a https://web.conselldemallorca.es/activitats-culturals.

'Cultura en vena'

«D'aquesta manera, posam en marxa la campanya de foment de la cultura 'Cultura en vena', que transmet la idea que Mallorca porta la cultura dins seu, que forma part integral de la identitat de l'illa i també de la nostra forma de vida», ha explicat el president Galmés. «És per això que al logotip de la campanya hi apareixen diferents elements patrimonials de l'illa com la Catedral de Mallorca; el Castell de Bellver; Es Pontàs; Na Foradada; un molí i un far», ha assenyalat.

A més, ha explicat Galmés, la campanya de foment de la cultura compta amb la participació de «grans personalitats del món de la cultura». Aquests ambaixadors han estat Llum Barrera (actriu); Agustín el Casta (humorista); Jaume Anglada (cantant); Jaume Colombàs (músic); René Makela (artista plàstic); Tomeu Penya (cantant); Mar Vives (cantant lírica); Jaume Ripoll (Atlantida Mallorca Film Fest); Joan Carles Bestard (actor); Joan Muntaner (cantant); José Juan Umbert (músic) i Paco González (músic).