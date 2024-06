L'Institut d'Indústries Culturals convoca una subvenció d'un milió d'euros per a la producció audiovisual

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) ha fet pública la convocatòria d'una subvenció amb un pressupost total d'un milió d'euros per a la producció i coproducció audiovisual. Llargmetratges, documentals, curtmetratges, minisèries o sèries web es podran veure beneficiats per aquesta línia d'ajudes en la que es recupera l'impuls del talent i les indústries culturals de les Illes Balears i s'augmenta la puntuació per mesures d'igualtat de gènere.

La directora gerent de l'ICIB, Diana de la Cuadra, explica que aquesta nova convocatòria «afavoreix les coproduccions amb criteris més acords a la natura d'aquests projectes que la convocatòria anterior, demanant que s'inverteixi el 125% de la quantitat subvencionada a les Illes». Aquesta línia d'ajudes també elimina el límit de pressupost que existia fins ara, que excloïa a les produccions de més d'1,8 milions d'euros. De la Cuadra explica que «així el Govern Balear podrà donar suport a projectes de major repercussió que fins ara quedaven fora de les convocatòries de l’ICIB».

La nova convocatòria introdueix també els plans de sostenibilitat de les grans produccions, com a nou punt dins els criteris de valoració. Així mateix, s'assimilen procediments a altres institucions estatals com l'ICIB per simplificar la feina dels beneficiaris a l'hora de sol·licitar ajuts públics pels seus projectes. Esforç que s'està compartint amb altres institucions per fer-ho extensible a altres institucions de les Balears. I així, homogeneïtzar procediments i contribuir a la professionalització del sector.

De la Cuadra recorda que «tot i que es tracta d’una convocatòria ordinària, gran part de la feina feta aquests mesos ha estat la de revisió i consens del format de la subvenció amb el sector».

Podeu consultar la convocatòria d'ajuts per a la producció i coproducció audiovisual al BOIB de 29 de juny de 2024 intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11943/688238/resolucio-del-president-de-l-institut-d-industries