Fermin Muguruza anuncia una nova gira internacional que començarà amb un concert al Palau Sant Jordi

El cantant basc Fermin Muguruza ha anunciat una nova gira mundial que arrancarà el 24 de gener de 2025 amb un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Muguruza va fer la seva darrera gira internacional l'any 2013 (que va passar per Lloseta en un concert organitzat per Ona Mediterrània). Dotze anys després, el músic basc tornarà a girar pel món. De moment, de gener a octubre de 2025, Muguruza actuarà a diverses capitals europees (entre les quals París i Madrid), també actuarà a Xile, Argentina, Uruguai, Colòmbia i Mèxic. La girà passarà per Japó, on, com a mínim, farà un concert a Tòquio.

L'anunci de la nova gira l'ha fet el dia que es compleixen quaranta anys de l'aparició de la primera maqueta de Kortatu (el primer projecte musical de Muguruza) i després de veure com en un minut s'exhaurien les 16.000 entrades pels concerts a Bilbao dels dies 20 i 21 de desembre.