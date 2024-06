La UIB presenta la programació cultural per als mesos d'estiu

Amb el títol Estiu Cultural, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ofereix diferents cursos i seminaris, així com espectacles i concerts dins la seva programació estival, que s’afegeixen a l’oferta formativa de la XXV Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere i de les activitats d’estiu dirigides a infants i joves de primària i secundària i els cursos d’idiomes. Les activitats vinculades al Solstici Lul·lià i l’espectacle «Més enllà del quadre de Sorolla, en moviment» protagonitzen aquesta oferta per a un estiu cultural.

Solstici Lul·lià

Per una part, el Servei d’Activitats Culturals de la UIB ha organitzat el cicle Solstici Lul·lià, que inclou tres activitats que es desenvoluparan del 25 al 28 de juny: la presentació de les novetats editorials lul·lianes, la presentació del llibre «La Càbala. La mística jueva. Dels orígens a la Càbala catalana» i el seminari «Llull: entre el sufisme i la càbala».

Dansa vertical inspirada en Sorolla

A més, s’han organitzat diferents activitats, espectacles i concerts al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany de Llucmajor, el Torrent de Pareis i la finca pública des Galatzó. Destaquen la presentació de Renéixer, el darrer treball del músic Joan Valent, i l’espectacle de dansa vertical «Més enllà del quadre, Sorolla en moviment», inspirat en les obres que Sorolla va pintar a Mallorca l'estiu de 1919 i que es durà a terme al Museu de Mallorca. Els cossos de les artistes de Ploma esdevenen, alhora, el pinzell i la tela, el mitjà i l'obra d'art, en una fantasia plàstica que reuneix diferents disciplines i usa llenguatge estètic que no deixa ningú indiferent.

Cursos i jornades

La programació cultural es completa amb cursos i jornades vinculats a projectes formatius i culturals de la mateixa Universitat. Així, per exemple, s’abordaran temes com les narratives de la mar, i la prevenció i detecció de casos d’hipertrucatge de vídeo (en anglès, deepfake). Aquestes activitats estan obertes al públic general i a totes les persones interessades a rebre formació transversal i interdisciplinària i adquirir habilitats i coneixements per al desenvolupament personal o de la seva carrera professional.

A partir de setembre s’oferiran diferents cursos de preparació per al grau destinats als estudiants universitaris, especialment als alumnes de nou ingrés, perquè reforcin els coneixements d’algunes matèries i l’adaptació al context universitari.

Podeu consultar l'oferta completa d'activitats d'estiu de la UIB al web <https://cursosestiu.uib.cat/>.