El pròxim Dilluns de l'Obra tractarà sobre les dones viatgeres a Mallorca durant els segles XIX i XX

El pròxim dilluns, 10 de juny, la secció de conferències del Dilluns de l'Obra, organitzada per l'OCB de Manacor, tractarà sobre les 'Dones viatgeres a Mallorca (s.XIX i XX) Del silenci a la descoberta', a càrrec de Jaume-Bernat Adrover Artigues, historiador de l'art i autor del llibre.

Jaume-Bernat Adrover Artigues (Llucmajor, 1990) és historiador de l'art per la UIB. El seu camp d'investigació és la imatge turística de Mallorca a partir de la literatura de viatges. En aquesta conferència ens descobrirà el vertader nom de les dones que varen conèixer, descriure i escriure sobre la Mallorca dels segles XIX i XX, obligades a signar amb pseudònim. Dones intrèpides que volien viure la vida així com el seu esperit reclamava, més enllà de les cotilles imposades per les normes socials de l'època.