El 8 de juny arriba la tercera edició del Bulla’n’Barna

Magranes, Abeniara, Esclafits i Castanyetes i la PD Nastallat són els escollits per a actuar a la tercera edició del Bulla’n’Barna. El festival, que se celebrarà a la plaça de la Gardunya de Barcelona el 8 de juny a partir de les 17.30 h, és impulsat per les quatre escoles de ball de bot de la Ciutat Comtal: l’Espai Mallorca, La Barraqueta, Va de bot! i Sa Sargantana.

Després de l’èxit de les dues darreres edicions, les quatre entitats s’han tornat a trobar per a organitzar una vegada més el festival de ball de bot més gran fora de les Illes, el Bulla’n’Barna. Amb uns 300 assistents a cada una de les dues edicions anteriors, no hi havia la possibilitat d’aturar una iniciativa com aquesta. La diada durarà fins a la nit per a fer-nos gaudir del ball popular de la manera més entretinguda i divertida.

Les encarregades d’encetar la ballada seran Magranes, l’únic conjunt de música de ball de bot de les Balears integrat només per dones. Creat el 2021 arran de la necessitat d’un grup no mixt per a la celebració del 8 de març de l’Espai Mallorca, Magranes ha decidit mantenir encesa l’espurna i ja compten amb un llarg nombre d’actuacions arreu de l’illa i a Barcelona, com l’acte final del Correllengua 2024 de Joves de Mallorca per la Llengua a la plaça Major de Palma. Seguidament, pujaran a la palestra els felanitxers Abeniara, que continuaran amb el so de les jotes, boleros, fandangos i mateixes. Amb el seu concert, ens conduiran al llevant mallorquí. El darrer conjunt de música en directe serà Esclafits i Castanyetes, venguts d’Artà, que posaran el colofó final a una jornada de ball plena de música, dansa i gaudi. Així i tot, la fi de festa s’ha encarregat la PD Nastallat. Laia Rius ens proposa una nova manera de viure la música electrònica, amb un nou projecte pioner en les mescles de música tradicional de ball illenc i temes més actuals.

L’activitat comptarà amb la participació de tot un seguit de voluntaris de les quatre escoles, que són entitats sense ànim de lucre. A més, al Bulla’n’Barna hi haurà barra, paradeta de camisetes i punt lila, coordinat per la comissió feminista de l’Espai Mallorca. Col·laboren en l’activitat la Casa de Menorca, el Consell de Menorca, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.