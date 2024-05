Robert Graves inèdit en català, novel·les de Janer Manila i Vidal Ferrando i els imprescindibles estudis d’Isidor Marí i Joan Veny, entre les novetats a la Fira del Llibre de Palma

Les Breus històries mallorquines de Robert Graves, per primera vegada en català, les novel·les Jaguar de Gabriel Janer Manila i Les llunes i els calàpets d’Antoni Vidal Ferrando i els estudis imprescindibles d’Isidor Marí i Joan Veny sobre el català, són algunes de les novetats destacades de Nova Editorial Moll a la 42a edició de la Fira del Llibre de Palma, de divendres 31 de maig a diumenge 9 de juny, al passeig del Born. El segell mallorquí, que enguany compleix 90 anys de la seva fundació, el 1934, hi participarà amb la seva pròpia parada. A més, s’hi han programat presentacions de Les llunes i els calàpets i de Breus històries mallorquines i signatures de Jaguar i de Palma Grindhouse’ i Ca nostra és un abisme, també publicats per Moll.

Breus històries mallorquines recull, per primera vegada en català, amb traducció de Nofre Moyà, devuit narracions de Robert Graves, basades en les seves vivències a Mallorca i que es varen publicar a la premsa estrangera. També de caire autobiogràfic són els episodis que integren Cartes des del meu molí, d’Alphonse Daudet, inspirats en les experiències de l’autor a Provença, a Algèria i a Ajaccio, que ara arriben al lector en català gràcies a la traducció de M. Antònia Perelló Femenia.

Dos dels autors més destacats en llengua catalana aporten les seves narracions a aquesta nova edició de la Fira. Jaguar és la nova novel·la d’aventures de Gabriel Janer Manila, ambientada a la selva amazònica el 1837, que és, al mateix temps, una declaració d’amor al llenguatge i a les paraules i una aposta per l’harmonia de les persones amb la natura. D’Antoni Vidal Ferrando, Moll ha publicat una edició commemorativa dels trenta anys de la seva primera novel·la, Les llunes i els calàpets, una crònica de la dura vida a Mallorca prèvia a la Guerra Civil, que inclou els elogis de quaranta personalitats de la cultura de les Illes Balears.

Els estudis d’Isidor Marí Conèixer (i reconèixer) la llengua i la cultura catalanes i de Joan Veny Mirades a la llengua catalana representen aportacions molt valuoses a les recents polèmiques entorn de l’idioma, en clarificar la trajectòria i unitat de la llengua, o com diverses variants es fan servir, indistintament, a les Illes i a altres territoris de parla catalana; de l’obra de Marí, que aborda una qüestió d’enorme actualitat en el marc dels pròxims comicis, com és el reconeixement del català a la Unió Europea, es publica també una versió en castellà, adreçada al públic de la resta de l’Estat, gràcies a la col·laboració de l’Obra Cultural Balear.

En no ficció, destaquen també Palma Grindhouse, un exhaustiu i apassionat estudi de Pako Navarro i Joan Vilafàfila per les pel·lícules adreçades al gran públic als cinemes de Palma, els anys setanta i vuitanta, i Las Hienas, la història de la primera banda de rock formada només per dones a les Illes Balears, narrada per Tomeu Canyelles. En poesia, el nou poemari del líder del grup Salvatge Cor, Llorenç Romera, Ca nostra és un abisme; i una altra primícia de Robert Graves, la primera antologia dels seus poemes de muntanya, El crestall rost, amb traducció d’Eduard Moyà.

Per al públic familiar, Nova Editorial Moll ha publicat l’àlbum il·lustrat Monstres de ca nostra de Clara Barceló i Robert Campillo, que ens dona a conèixer les criatures fabuloses de Mallorca, Menorca, les Pitiüses i València; i el joc de daus amb 36 figures Rondaulles, creat per Antoni Caldentey, Pere Antoni Bennàssar i Mireia Oliver, que permet combinar els personatges, objectes i llocs de les rondalles tradicionals, creant-hi de noves. El ventall de novetats es completa amb els nous volums de les obres completes de Gabriel Alomar (volum 10), Antoni Maria Alcover (volums 10 i 11) i Francesc de Borja Moll (volum 8). A més, el públic trobarà a la parada de Moll a la Fira del Llibre de Palma els títols de llarg recorregut del seu fons, entre els quals el Diccionari català-valencià-balear o les edicions popular i comentada de les Rondalles mallorquines, que pròximament seran declarades Patrimoni Immaterial de Mallorca.