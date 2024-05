David Madí ho conta (gairebé) tot del Procés

Acaba de sortir un dels llibres de l'any. Es tracta de 'Merèixer la victòria', el llibre on David Madí, un dels estrategs principals del Procés i un dels grans coneixedors del que passa per sota de la superfície de la política i del poder català i espanyol, relata implacablement una versió per a adults del Procés.

'Merèixer la victòria' es presenta el proper 6 de juny, a la Casa del Llibre de Barcelona i com diu l'autor, «està narrat des d’una llibertat responsable». L'autor és conscient que el llegiran una pila de policies, jutges, fiscals, agents d’intel·ligència i, per descomptat, inspectors d’Hisenda. En aquest relat, evidentment, hi ha vivències pròpies, però també moltes altres que han aportat diferents actors catalans i espanyols que han tengut l’amabilitat de confiar a l’autor algunes peces inèdites de la història del Procés. Merèixer la victòria és, doncs, una novel·la de no-ficció interessant.

Segons els editors, «et farà sentir orgullós i t’indignarà. També et farà plorar, angoixar i potser, fins i tot, riure. Un relat per a adults per entendre com Catalunya va portar a terme l’intent més seriós d’independència dels darrers tres-cents anys, i per què no ens n’hem sortit».

«Aquesta és una història apartada del maniqueisme binari en què sembla que s’ha instal·lat la política catalana dels darrers anys. No és un relat d’herois i traïdors, de botiflers i bons sobiranistes, ni de valents i covards. El que vull traslladar és una visió de la història d’un país i d’una gent que va tornar a embolicar-se per impulsar un futur diferent per a Catalunya. No ha estat la primera vegada que s’ha provat. Ni serà la darrera», explica l'autor.

David Madí i Cendrós (Barcelona, 1971). Empresari i consultor. Net de l’empresari i fundador d’Òmnium Cultural Joan Baptista Cendrós, va mamar des de petit el compromís amb el catalanisme. De la mà del seu avi, va conèixer precoçment la major part dels actors del món empresarial, polític i cultural de la Catalunya del tombant de segle, alhora que formava part de la nova generació de catalanistes que havia de marcar el primer quart del nou segle. Res del que ha passat a la política catalana des de fa trenta-cinc anys ha escapat de la seva mirada incisiva. Després del seu pas temporal per la política, va tornar al món privat, però no van acabar les seves aventures.