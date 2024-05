'Mallorca, 2057', l'assaig de Pere Carbonell Vidal, publicat a Ploma.cat

L'escriptor i estudiant de filologia, Pere Carbonell Vidal, ha publicat a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, un assaig sobre el futur de Mallorca, titulat 'Mallorca, 2057'.

L'article comença així: «L'illa està sobrepoblada. Té 1.873.569 habitants, dels quals només un 12% són mallorquins. Un 34% són peninsulars, un 15% són alemanys, un 31% són sud-americans i la resta són estrangers d'altres països. El desastre mediambiental i paisatgístic de l'illa ha fet que ja no vengui més turisme ni a Mallorca ni a la resta de les Illes Balears, que gairebé arriben als 2'5 milions d'habitants. Fa uns anys, després de l'esclat de la darrera bombolla de construcció, els mallorquins més adinerats varen vendre les seves cases per un preu irrisori i varen partir a viure al nord d'Espanya o a altres països d'Europa. Els pocs rics que han decidit quedar a Mallorca, s'han construït unes urbanitzacions amb un servei de seguretat privada que vigila que no s'hi coli cap persona indesitjada. El grup reduït de milionaris no es vol relacionar amb la resta de ciutadans, perquè els consideren esbojarradament inferiors, gairebé uns leprosos.»

Podeu continuar llegint 'Mallorca, 2057' en aquest enllaç.