'Lingua Mater' es presenta a Embat Llibres, aquest dilluns

A les 19.00 hores d'aquest dilluns, 6 de maig, a Embat Llibres (passatge de Joan XXIII, 5. Palma), es farà la presentació de l'antologia de poesia escrita per dotze dones de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià, 'Lingua Mater', publicada per Galés Edicions.

A l'acte de presentació hi participaran la coordinadora de l'antologia Pura Peris i una de les autores, Antonina Canyelles, poeta palmesana, recentment guardonada amb el Premi Jaume Fuster de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

Serena, madura i, al mateix temps, renovadora, aquesta antologia de poemes escrits per: Carme Arnau i Orts, Carme Balanzat Muñoz, Maria Rosa Blázquez Marín, Antonina Canyelles i Colom, Fe Ferré, Maria Teresa Ferrer Escandell, Aina Garcia Carbó, Gràcia Jiménez Tirado, Carme López Arias, Llucia Palliser Santana, Pura Peris i Garcia, Carme Romia i Agustí; constitueix, sens dubte, un monument inesperat i necessari a la nostra llengua comuna, unida per la mar. La llengua que passa de mares a filles, que serveix per a transmetre el que pensem i sentim i que, alhora, li dona forma i identitat. És inesperat perquè no resulta habitual trobar-se textos de veus femenines tan variats i heterogenis com els recollits, i és necessari, precisament, per a trencar silencis.