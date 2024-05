Arriba el 26è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca

La vint-i-sisena edició del Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca, mostra de creacions contemporànies de les arts escèniques focalitzades en les teresetes, objectes i arts del carrer, serà realitat del 6 al 12 de maig. El festival omplirà durant una setmana l’illa de propostes escèniques per a totes les edats, per sala i carrer, amb estrenes d’espectacles innovadors, internacionals, nacionals i propostes locals.

Espectacles i activitats variades celebraran l’edició número 26 del Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca que s'ha presentat a Can Balaguer. Un programa 2024 format per 19 espectacles, una instal·lació i una exposició amb un total de 56 actuacions (30 a Palma, 26 als municipis de part forana), alhora que tallers, jocs i sessions professionals amb debats i presentacions. Aina Maria Gimeno, directora del festival, ha destacat que les «propostes programades enguany arriben de la mà de 20 companyies: 4 internacionals, provinents de Bèlgica, França, Itàlia, Uruguai; 9 nacionals, de Catalunya, Castella i Lleó, País Valencià, 1 de Menorca i 6 de Mallorca».

L’edició ha estat possible gràcies a la col·laboració de les institucions, entitats i municipis que donen suport al Festival, destacant el Consell de Mallorca, l’Institut d’Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i AC/E Acción Cultura Española.

Antònia Roca, vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, ha destacat que el festival és un projecte complet que aporta cultura arreu de l’illa. En aquest 2024 acullen les teresetes 17 municipis de Mallorca (Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Costitx, Felanitx, Inca, Llucmajor, Muro, Palma, Pollença, Porreres, sa Pobla, Sant Llorenç des Cardassar, Ses Salines i Sineu) i dos municipis de Menorca (Ciutadella i Sant Lluís).

L'acte també ha comptat amb la presència de Llorenç Perelló, director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, entitat que dona suport tant en l’apartat d'exhibició de companyies locals (com Centimets Teatre, Viatge al món de n’Aina o Em sembla bona idea) com en les Jornades Professionals. Les jornades enguany arriben a la seva vuitena edició i dijous 9 horabaixa i divendres 10 de maig al matí oferiran, a Can Balaguer, un punt de trobada per a reunions i presentacions de projectes. Les jornades també compten amb el suport del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) que permet convidar a venir a Mallorca a festivals de teresetes homòlegs, enguany vinguts d’Anglaterra, França, Itàlia, Portugal i Tunísia.

El director general de música i arts escèniques de l'Ajuntament de Palma, Rafel Brunet, ha destacat que el Consistori col·labora acollint programació als teatres municipals, el Casal Balaguer, biblioteques i a la Plaça Major. La plaça pública acollirà el Punt Teresetes amb instal·lacions de les companyies Arawake i Toc de Fusta, tallers de teresetes per a infants, a més d’espectacles per a tota la família com La terra dels babaus dels valencians El ball de Sant Vito, PIPA, el titella meravella de La Puntual o el Circ-cabaret Armando Rissotto de Txo Titelles, vingudes de Catalunya.

Al Teatre Mar i Terra s’hi podrà veure el teatre d’objectes d’El temps de les tortugues de Dora Cantero, El arca de Neo, espectacle i exposició de Théâtre de l’Alambre, i l’espectacle Manual de la companyia d’Urugaui Coriolis. El Teatre Xesc Forteza rebrà la italiana Antonella D’Ascenzi amb Filar. Altres espais destacats a Palma són el Teatre Principal que acollirà la multipremiada Tria Fata de la companyia francesa La Pendue, el reconegut Jordi Bertran i la seva darrera creació per a públic familiar Power Point i els autòmats i projeccions del viatge espacial de Laika. També hi haurà espectacles pels més petits al Teatre Sans i, finalment, la carpa situada al Parc de la Feixina per a l’estrena del darrer treball dels menorquins Trukitrek.

La Fundació Caixa Colonya ha col·laborat un any més donant suport al programa Teresetes Socials, que enguany acosta el teatre als centres ASNIMO, Joan XXIII i Mater Misericordiae.

Finalment, Aina Gimeno ha destacat la col·laboració de l’artista Anapurna, alter ego d'Ana Sainz Quesada, per la confecció de la imatge 2024 del Festival.

Les actuacions són la majoria de franc o a preus de 3 €, 5 € o 8 €. La venda digital d’entrades ja està activa, així com la informació detallada dels espectacles, que podeu trobar al web www.festivalteresetesmallorca.cat