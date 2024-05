Arriben les VIII Jornades d’Estudis Locals d’Esporles

Els propers 4 i 5 de maig tendrà lloc la vuitena edició de les Jornades d’Estudis Locals d’Esporles, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament amb l’objectiu de difondre treballs relacionats amb el municipi. Aquesta jornada té com a finalitat continuar amb l’èxit de les edicions anteriors i promoure la investigació i la divulgació del coneixement sobre Esporles.

Les ponències es presentaran durant el matí i l'horabaixa del dissabte 4 de maig i la jornada finalitzarà durant el matí del diumenge 5 de maig a la sala d’actes de l’edifici Sa Fàbrica ubicat al carrer Ramon Llull, 3. Els devuit experts participants abordaran temàtiques variades que abasten diferents àmbits com ara la història, la cultura, l’economia, l’art, la ciència, l’educació i la literatura del municipi d’Esporles.

Els comunicants exposaran de manera concisa el contingut dels seus treballs, donant especial rellevància a la riquesa i diversitat de temes que es tractaran. Així mateix, s’obrirà un espai per a la participació del públic interessat en la història i la cultura local.

D’entre les ponències podem destacar:

● Implicació de veïns i coneguts d’Esporles en l’odissea de l’olimpíada de Barcelona de 1936. A càrrec de Xisca Mesquida Ginart.

● De Malspapers a Mals Papers. A càrrec d’Antoni Aulí Ginard i Neus Nadal Parés.

● En Confit i en Pino a la causa militar 91/36, dos esporlerins, víctimes dels feixistes, detinguts a la muntanya. A càrrec de Pau Tomàs Ramis.

● L’ensenyament en temps de la Segona República. Els mestres i les mestres d’Esporles. A càrrec d’Antònia Garí i Orell.

● Treballant per a Franco: condicions laborals i contribucions de guerra dels esporlerins a la Guerra Civil (1936-1939). A càrrec de Guillem Joan Barceló Barceló.

● Una mirada a la nostra indumentària. A càrrec de Joan Gonzàlez Palliser.

● La formació dels primers nuclis urbans de la vila d’Esporles. Una proposta. A càrrec de Llorenç Homar Bestard.

● Can Mutxilla, un bar emblemàtic d’Esporles. A càrrec d’Antoni Aulí Ginard i Narcís Espinosa.

Les VIII Jornades d’Estudis Locals d’Esporles s’erigeixen com un esdeveniment imprescindible per a tots aquells amants de la investigació i la divulgació del coneixement local, oferint una plataforma idònia per enriquir el coneixement sobre la història i la cultura del municipi.