El Consell de Mallorca inaugurarà la Casa Blai Bonet de Santanyí el 14 de juny. Així ho ha anunciat la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, a la presentació del cicle d'acció poètica Versud, una programació que situarà el migjorn de Mallorca i, concretament el municipi de Santanyí, com a l'epicentre del món poètic del 3 de maig al 15 de juny.

El cicle començarà divendres, 3 de maig, amb l'espectacle 'Xant de Cabrota', ha explicat la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells. El músic Arnau Obiols i el poeta i pastor Arnau Orobitg, ambdós procedents del Pirineu català, oferiran un recital on la muntanya, els ocells i la natura en seran els protagonistes. Un inici de Versud que es durà a terme, ha explicat Castells, en un indret singular: el santuari de Consolació de Santanyí.

El següent acte serà el 10 de maig al Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor, que acollirà el nou projecte musical de la poeta Maria Callís, 'Lleona', que comparteix escenari amb Blanca Lamar i Cristian Pallejà per donar veu a les grans escriptores catalanes dels segles XIX i XX. L'endemà, dissabte, 11 de maig, la Fundació Mallorca Literària col·labora amb el Festival Albopàs de Sa Pobla amb la projecció i col·loqui d'El mar, la pel·lícula d'Agustí Villaronga sobre la novel·la de Blai Bonet. Hi intervindran Pau Vadell (especialista en Blai Bonet), Maria Antònia Valdevieso (del Club de lectura de sa Pobla), Toni Aloy (guionista d'El Mar) i Cesc Mulet (productor del documental "Villaronga").

A continuació, Pau Alabajos viatjarà a Mallorca amb tota la seva banda per presentar 'La paraula viva i amarga', un homenatge a la poesia de Vicent Andrés Estellés en el centenari del naixement del poeta valencià. Serà el 17 de maig als jardins de l'Oratori de Sant Blai, a Campos, amb la col·laboració del cicle 'Campos és poesia' de l'Obra Cultural Balear.

Felanitx també serà escenari del Versud amb l'espectacle 'Ses Honorables Virtuts Il·lògiques', de la poeta eivissenca Jèssica Ferrer i l'artista Diego Martínez, divendres 24 de maig a les portasses de l'Hospici. El 31 de maig tendrà lloc el ja més que consolidat tast de vins i versos 'Poesia i vi', que serà al celler Can Majoral d'Algaida, amb els poemes de Joan Navarro, Raquel Santanera i Joan Tomàs Martínez, en una nova edició d'aquest acte conjunt amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

La trobada Versud Poètica d'enguany tendrà accent asturià gràcies a la participació de Xaime Martínez i María García, que compartiran recital amb els poetes en llengua catalana Sara Rivera, Jun Komura, Bernat Nadal, Tonina Canyelles i Antoni Vidal Ferrando. Aquesta vegada acompanyarà el recital el músic mallorquí Mon Joan Tiquat, que també oferirà un petit concert. Una Versud Poètica que enguany té dues convocatòries, una al Teatre Principal de Santanyí el 7 de juny i una al Casal Solleric el 8, coincidint amb la Fira del Llibre en Català de Palma.

Per acabar, el cicle d'acció poètic Versud culminarà amb l'acte inaugural de la Casa Blai Bonet. Centre de poesia, a la casa de l'autor a Santanyí, els dies 14 i 15 de juny. «La inauguració d'aquest nou equipament cultural de referència vol ser una celebració compartida, oberta a amics i lectors de Blai Bonet i de la resta de poetes acollits a l'arxiu poètic», ha explicat la vicepresidenta i consellera Antònia Roca. El detall de la programació d'aquests actes s'anunciarà pròximament, però ja s'ha avançat que hi haurà un concert de Toti Soler i Gemma Humet, que serà dissabte 15 de juny a les 21 hores: una proposta que promet ser emocionant gràcies a la llarga i reconeguda trajectòria de Toti Soler i al seu vincle especial amb Blai Bonet.

Activitats educatives

A més de la programació per a públic general, Versud també proposa algunes activitats educatives dirigides a infants i joves. Per una banda, el taller 'Laboratori poètic' arriba a la Biblioteca de Capdepera el 7 de maig. Una activitat per a infants de 8 a 12 anys, oberta i gratuïta. Per una altra, del 13 al 17 de maig es farà l'activitat 'Poetes a la pista!' amb Jansky a cinc instituts de Mallorca.

Tota la informació i la venda d'entrades de les activitats de pagament es pot trobar al web www.mallorcaliteraria.cat.