Arnau Pons reflexiona sobre el fet d’haver estat model de Toni Catany i Humberto Rivas

A partir d’uns retrats inèdits de Toni Catany que ens fan pensar en els esbossos dels esclaus de Miquel Àngel i a partir també de les fotos que Humberto Rivas va fer per donar una dimensió laica a la passió i mort del rei dels jueus, Arnau Pons reflexiona sobre el fet d’haver estat un model de tots dos. I evoca aquests dos amics que ja no hi són i que se l’han mirat en silenci. Podrà fer-los ressuscitar en l’oralitat que passa i fuig? Que no és la fotografia, al capdavall, com deia Barthes, el retorn del que és mort? I l’amistat, què és l’amistat?

Arnau Pons és poeta, assagista i traductor. Nascut a Felanitx, viu a cavall de Collserola i Son Mesquida. El seu darrer llibre en català, Amb aquestes mans, és un gran assaig sobre autors catalans contemporanis. Fa poc ha tret un manifest contra l’art que fascina: 'Artaud, cruz entre dos rostros'.

La conferència de Pons es farà el 10 de maig a les 19 hores al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany (c/ Fotògraf Toni Catany 2, Llucmajor).