Sebastià Perelló presenta 'Alenar dins el fang' aquest dimarts a Inca

Després d'haver estat presentat el 7 de febrer a la Catedral de Mallorca i el 15 de març al Club Pollença, el llibre 'Alenar dins el fang. El retaule de Miquel Barceló', escrit per Sebastià Perelló, amb fotografies de Jean Marie del Moral, i editat per Ensiola Editorial, es presenta aquest dimarts, 30 d'abril, a les 19.30 hores, al Museu del Calçat i de la Indústria (avinguda del General Luque, 223), d'Inca.

L'acte de presentació organitzat per la Fundació Cultural es Convent i Ensiola Editorial, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Inca, comptarà amb l'escriptor i poeta, Biel Mesquida, com a mestre de cerimònies de la nova obra de Sebastià Perelló, nascut l'any 1963 a Costitx, escriptor i professor de llengua catalana i literatura; i Jean Marie del Moral, fotògraf francès de setanta-dos anys, reconegut com un dels millors retratistes d’artistes al seu estudi.

Ensiola Editorial explica sobre el llibre: «Subjectar la pell ceràmica és com sostenir el cor d'un home. Una rastellera encinglada de mots que venen del llibre i s'esbandeixen pels murs de la capella i s'hi aferren, s'hi agafen fort, com si fos posar arrels que s'amaguen dins els teixits de la casa i ja són la casa de tothom. I són la paraula donada, i són una argila nova. És la veu que ha alenat dins el fang...»