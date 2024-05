La tercera edició dels Premi Sonor reconeix onze pòdcasts en català

Els Premis Sonor han reconegut aquest dilluns un total d’onze pòdcasts escollits d’entre més de 200 candidatures. L’acte d’entrega dels guardons, impulsats per LA MIRA amb la col·laboració de Catalunya Ràdio, s’ha celebrat a l’Auditori 1899 de l’Spotify Camp Nou i ha reunit gairebé 400 persones. D’entre els trofeus, destaquen el Premi del Públic, que s’ha endut Xapa La Ràdio, i el Premi al Millor Podcaster, que ha estat per a Alba Riera. Amb aquesta nova edició, el certamen es consolida com a referent en el món del pòdcast i referma la seva aposta per fomentar el patrimoni sonor en català.

La gala d’aquesta nit ha estat presentada per la directora de LA MIRA, Magda Gregori, i el presentador de L’última hora del matí de Catalunya Ràdio, Quim Morales, que han estat acompanyats per les actuacions musicals de BLÚ i els trucs dels mags Gerard Revuelta i Arnau Perramon, de Set de Màgia. A més, no hi ha faltat el gong, protagonista en totes les edicions dels Sonor, que ha ressonat cada cop que un guanyador recollia el premi.

Enguany, els Premis Sonor han superat per primer cop els 200 pòdcasts que s’han presentat a les diferents categories. Concretament, hi ha hagut 175 candidatures de pòdcasts diferents i fins a 217 candidatures totals, ja que un projecte es podia presentar a més d’una categoria, una mostra de la consolidació del guardó dins del panorama del pòdcast en llengua catalana. D’altra banda, hi ha hagut una àmplia participació en el guardó més popular dels Sonor, el Premi del Públic, que ha recollit més de 2.000 vots.

Pel que fa als guanyadors, el Premi Sonor a Millor pòdcast de ficció ha encetat la gala reconeixent «Ui, si aixequés el cap», de Ràdio Capital, de l’Empordà. El millor pòdcast de narrativa no-ficció se l’ha endut «Extrema Catalunya», una producció de Catalunya Ràdio amb la col·laboració de LA MIRA que repassa l’evolució del fenomen de l’extrema dreta al país durant les últimes dècades. Per altra banda, el millor pòdcast d’entreteniment ha estat pel pòdcast sobre manganime «Puja al puto robot!», conduït per Ofèlia Carbonell i Oriol Estrada.

Produït des de Mallorca, «Pati de butaques» ha estat guardonat amb el Premi Sonor al Millor pòdcast conversacional, mentre que «Beines de Mielina», de l’Institut Guttmann, s’ha endut el trofeu a Millor pòdcast publicitari. Quant al Premi Sonor al Millor pòdcast d’innovació, aquest guardó ha anat per a «El llindar», un pòdcast de Toni de la Torre produït per Catalunya Ràdio que és alhora una ficció dramàtica i una entrevista.

El jurat dels Premis Sonor, a més, ha atorgat tres premis més a proposta seva. És el cas de Millor realització i disseny sonor, que ha estat per a «Terra Cremada», un pòdcast documental de La Manchester per a Catalunya Ràdio que narra totes les etapes per les quals passa un incendi. També del Premi Sonor al Millor guió, que s’ha endut l’equip d’«El sedàs», i el de Millor producció, per a «El mar. El mur», un treball d’investigació periodística del programa "Solidaris" de Catalunya Ràdio. Per últim, els premis més esperats de la nit han estat el del guardó més popular dels Sonor, el Premi del Públic, que ha escollit «Xapa La Ràdio», i el Premi Sonor al Millor podcaster, per a Alba Riera, presentadora de «La Turra» de 3cat i «Dentro» de Ràdio Primavera Sound.

El jurat dels Premis Sonor 2024 ha estat format per Francesc Canosa, soci fundador de LA MIRA; Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra; Marta Salicrú, directora de Ràdio Primavera Sound; Albert Murillo, de l’equip de Podcast de Catalunya Ràdio i presentador de Generació digital; i Anna Petrus, directora artística del Docs Barcelona.

Després de tres edicions consecutives, els Premis Sonor s’han consolidat com un certamen referent en el món del pòdcast, mantenint ferma l’aposta per premiar el talent i la creativitat del país i visibilitzar els productes que, fets en llengua catalana, competeixen en un mercat global. En aquesta línia, els guardons tenen l’objectiu de fomentar el patrimoni sonor en català i reconèixer la feina que es fa arreu dels Països Catalans en aquest àmbit.

Els pòdcasts guardonats

Millor pòdcast de ficció – Ui, si aixequés el cap

Una ficció sonora que «ressuscita» sis il·lustres empordanesos per reivindicar el seu valor històric i el seu origen.

Millor pòdcast de narrativa no-ficció – Extrema Catalunya

Un pòdcast que es proposa explicar la història de la Catalunya ultra entre la mort de Franco i fins a l'actualitat.

Millor pòdcast d’entreteniment - Puja al puto robot!

Un pòdcast on l’Ofèlia Carbonell i l’Oriol Estrada et conviden a viatjar pel món del manganime com no havies fet mai.

Millor pòdcast conversacional – Pati de butaques

Un pòdcast de música, safareig i feminisme en català i des de Mallorca de la mà de Júlia Mèrida!

Millor pòdcast publicitari – Beines de Mielina

Un pòdcast que et permet descobrir la neurociència des de múltiples vessants.

Millor pòdcast d’innovació – El llindar

Un pòdcast de Toni de la Torre en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa.

Millor realització i disseny sonor – Terra Cremada

Un pòdcast que ressegueix la vida d'un incendi, des de la primera espurna fins que la vida torna al bosc.

Millor guió – El sedàs

Un pòdcast d’anàlisi calmada on esculls escoltar la cara A o la cara B de cada tema que es tracta.

Millor producció – El mar. El mur

Un treball d'investigació periodística que ha recorregut cinc països per reconstruir la història de tres embarcacions que van sortir del Marroc i del Sàhara Occidental amb destí a les costes espanyoles.

Millor podcaster – Alba Riera

Podcaster de referència al nostre país, presentadora de La Turra de 3cat i Dentro de Ràdio Primavera Sound.

Premi del públic – Xapa La Ràdio

La teva dosi de xapa setmanal de la mà de Pep Gascon, Marc Ventura i Mario Rodríguez.