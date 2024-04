[VÍDEO] Un himne antiracista en les llengües de Sardenya per a la Diada sarda

En ocasió de la Diada de Sardenya, el cantautor català Adrià Mor ha publicat 'Terras de abbundu', una cançó cantada en les llengües de Sardenya (sard, alguerès, tabarquí, turrità i gal·lurès), gràcies a la participació dels cantants sards Matteo Leone, Davide Casu i Federico Marras Perantoni.



La cançó és una versió de 'Pastures of plenty', de Woody Guthrie, escrita el 1940 per denunciar el racisme que patien les persones que migraven de l'Amèrica central cap a l'oest. Adaptant els llocs de l'original (com ara Califòrnia i Arizona) al context del «búnquer europeu» d'avui (Gibraltar, Crotona, el mar Egeu), la traducció d'Adrià Mor vol cridar l'atenció sobre la situació colonial de Sardenya i alhora denunciar el drama que de fa anys té lloc al Mediterrani, convertit en cementiri per l'acció dels governs europeus: 3.105 persones mortes el 2023; 161 criatures, segons el projecte Missing Migrants.



Una cançó amb història



Per escriure 'Pastures of Plenty', Woody Guthrie es va inspirar en el llibre 'El raïm de la ira', de John Steinbeck, publicat el 1939. Des d'aleshores, han estat molts els músics, sobretot dels EUA, que l'han cantada, com ara Odetta, Tracy Newman, Judy Collins, Pete Seeger, Bob Dylan i Joan Baez. S'ha convertit, per tant, «en un himne contra el racisme», en línia amb el pensament de l'autor. De fet, Woody Guthrie era conegut també pel missatge «This machine kills fascists» («aquesta màquina mata feixistes»), amb què decorava la guitarra.



Gràcies a aquesta connexió amb la literatura i la traducció, Adrià Mor ha actuat a esdeveniments especialitzats com ara la conferència de literatures comparades de la California State University, Long Beach l'abril del 2024, i la inauguració de la Pacific Ancient and Modern Language Association de Portland el novembre del 2023.



Un vídeo musical al desert



El vídeo de la cançó, produït per la Roble Factory (l'Alguer), va ser enregistrat a la ciutat de Long Beach, Califòrnia, a Joshua Tree (part del desert de Mohave, anomenat Hayikwiir Mat'aar en llengua Mohave) i a Sardenya. El vídeo conté referències al llibre de Steinbeck, als missatges popularitzats per Guthrie i al moviment Black Lives Matter. A més, als crèdits, es mostra un dibuix de la il·lustradora catalana Tere Borrell, amb el text «Sardinian Lives Matter» («les vides sardes importen»).



Adrià Mor ha publicat els últims anys cançons per a la Diada de Sardenya, com ara 'Su filu ispinadu' (2022), juntament amb el raper callerès Dr. Drer. També enguany, com en ocasions anteriors, la traducció ha estat duta a terme amb l'ajuda d'experts en les llengües de Sardenya: Francesc Ballone per a l'alguerès, Alessandro Derrù per al turrità, Riccardo Mura per al gal·lurès i Remigio Scopelliti per al tabarquí.



A més, el vídeo ha estat subtitulat per activistes de llengües no hegemòniques com l'esperanto, el basc, el kurd, el català i el gal·lès. El cantant, de fet, interpel·la el públic perquè s'impliqui en les accions de difusió de les llengües minoritzades de Sardenya i d'arreu: «Ens agrada contribuir cada any a la Diada de Sardenya; és un gran esforç que només podem dur a terme gràcies al compromís desinteressat de molta gent, i els estem molt agraïts». Aquesta Diada de Sardenya representa també el punt de partida per al llançament del nou disc del cantant, 'De Sardenya a Califòrnia'.