El cicle Primavera al Jardí 2024 presenta la seva programació

El Consell de Mallorca presenta la programació de la Primavera al Jardí 2024. La institució insular organitza, a través de la Fundació Mallorca Literària, una nova edició del cicle del 4 al 25 de maig: quatre dissabtes amb activitats familiars, presentacions literàries i concerts a l'aire lliure.

Com cada any, quan arriba la primavera, la Casa Llorenç Villalonga – Museu Literari obre les portes del seu jardí, un espai singular al bell mig de Binissalem amb una vegetació que esclata en mil colors durant els mesos de primavera.

Enguany, com a novetat, també es podrà accedir a la 'Cambra pròpia de Maria-Antònia Oliver', un nou espai inaugurat el passat mes de març on descobrir l'autora manacorina a través de la seva llibreria personal i alguns dels seus objectes.

El cicle Primavera al Jardí convoca el públic tots els dissabtes del mes de maig per oferir activitats familiars, presentacions de novetats literàries de narrativa, poesia i assaig i espectacles vinculats a la paraula i la música. En totes les activitats hi haurà una paradeta de la llibreria Espiral de Binissalem, on es podran adquirir les novetats literàries dels autors i autores convidats.

Aquestes activitats coincideixen amb diferents esdeveniments culturals de Binissalem. Per una banda, amb el Correllengua, que tendrà lloc dissabte 4 de maig a la plaça de l'Església i on s'hi farà l'activitat familiar 'Boiets i juganers'. D'altra banda, els dos darrers caps de setmana de maig tenen lloc a Binissalem els 'Winedays' i, durant les activitats de Primavera al Jardí, s'oferiran copes de vins de la D.O. Binissalem. A més, el cap de setmana del 25 de maig es fa la Fira de la Pedra al poble, des d'on es convidarà els assistents a guaitar la Casa Llorenç Villalonga, que s'obre al poble esperant una participació, un any més, àmplia i generosa.