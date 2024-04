Pau Alabajos: «Estellés és un poeta compromès, molt estimat i popular i amb un bagatge intel·lectual impressionant»

El cantant i escriptor Pau Alabajos ha publicat la primera biografia del poeta, Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble, editada per l’editorial Sembra. El llibre forma part d'un projecte més ambiciós, del qual ens parla en aquesta entrevista.

Enguany se celebra, l'any dedicat a Vicent Andrés Estellés amb menys implicació per part de les institucions de la que hauria de tenir una fita com aquesta...

Per a dir-ho de una manera suau... Doncs sí, enguany ha coincidit amb el centenari del naixement d'Estellés. La societat civil ha pres el testimoni de les institucions que han volgut girar l'esquena al poeta, parlam de les Corts valencianes, on es va votar una declaració institucional iel Partit Popular i VOX es varen esborrar de la partida. De la mateixa manera que el Conseller de Cultura valencià, Vicente José Barrera va declarar que esborraria cada cèntim del pressupost dedicat a l'Any Estellés. Però sí que hem de dir que, per contra, la diputació de València que també té una majoria de dreta i la diputació d'Alacant, que també té majoria de dreta, sí que han declarat l'Any Estellés. Per tant hi ha diverses sensibilitats dins l'espai de la dreta.

Acabes de publicar la biografia Vicent Andrés Estellés, la veu d'un poble, editada per l'editorial Sembra. El teu primer contacte amb Estellés va ser llegir Els Amants quan eres gairebé un adolescent...

Sí, va caure a les meves mans El llibre de les meravelles quan anava a l'institut i em va tocar profundament, perquè en aquesta època de descobertes, de novetats, semblava com si el poeta m'interpelàs, perquè estava parlant de coses que jo estava experimentant en aquell moment.

I per això estic tan agraït a la literatura d'Estellés, perquè d'alguna manera em va obrir una finestra a la literatura, perquè d''Els amants' vaig botar a altres poemes... D'alguna manera és la raó per la qual em dedic a les arts.

T'he sentit dir que Estellés és el poeta valencià més important després d'Ausiàs March?

Paraules majors! Això és una frase extreta del pròleg que va fer Joan Fuster a la primera edició de l'obra completa, l'any 1971. El que està clar és que des d'Ausiàs March no hi ha hagut cap poeta que hagi tengut la dimensió i la connexió amb el gran públic, d'Estellés.

'El llibre de les meravelles' és sense cap dubte el gran Best Seller de la poesia valenciana. Ja va per la 33ena edició.

Estàs d'acord en què Estellés, dins les dimensions de la cultura, té una obra prou coneguda i, en canvi, la seva vida és poc coneguda...

Sí, és una de les coses que més em va sobtar quan em va telefonar Mercè Pérez, que és l'editora de Sembra, i em va proposar de fer una biografia. Em vaig quedar al·lucinat que el poeta més important des d'Ausiàs March, no tengués una biografia. Em va semblar increïble. Sí que hi ha algun text autobiogràfic però res més. L'editora em va encarregar un llibre que tengués un peu a les aules i un peu a les biblioteques i llibreries. Que fos molt divulgatiu i que permetés que el gran públic s'acostàs a la vida del poeta.

Estellés té alguns poemes molt populars, alguns han esdevingut eslogans, lemes de lluita i de vida. Més enllà d'aquest Vicent Andrés Estellés símbol, hi ha l'Estellés poeta de talla imponent i d'obra gairebé inabastable. Ara pens en el Mural del País Valencià. Per una banda per la popularitat i per l'altra per la qualitat.

Sí, certament, per a mi el que el fa que sigui tan estimat pel poble, i ho demostren les festes i i els sopars Estellés que es fan als Països Catalans, és que realment, a banda del seu compromís cívic, polític i social, que el varen posar en el punt de mira de la Batalla de València i que va fer que els feixistes el perseguissin, l'intimidassin i l'amenaçassin. Li telefonaven per les nits per amenaçar-lo, en un context on els altres dos membres de la 'Santíssima Trinitat', Joan Fuster i Manuel Sanchís Guarner, varen patir atemptats. De fet la bomba a casa de Fuster va estar a punt de matar-lo.

La qüestió és que aquell poeta compromès, té un bagatge intel·lectual impressionant, amb una quantitat d'intertextualitat amb els clàssics molt gran. De fet, el Mural del País Valencià és un diàleg amb Pablo Neruda i el seu càntic general.

Molta de la seva poesia és autobiogràfica...

Exacte. És un poeta que a banda dels dos llibres de memòries i records, la seva poesia parla moltes vegades de la seva vida.

Estellés és fill de forners, va exercir de periodista... Va viure sempre d'escriure?

Sí, la paraula és el centre de tot. Després d'exercir breument l'ofici familiar, va anar a l'Escola de Periodisme de Madrid i en tornar ja va començar a treballar a Las Províncias, del qual va arribar a ser sotsdirector. Durant la Batalla de València va ser expulsat del diari i això implicava no només deixar-lo sense feina, sinó també deixar-lo sense habitatge, perquè en aquell moment les cases dels periodistes corrien a càrrec del diari. A partir d'aquell moment, Estellés va dedicar-se a escriure poesia i si hi ha hagut algun poeta que ha pogut viure de la poesia, aquesta ha estat Estellés.

Aquesta biografia és part d'un projecte més gran, d'una mena de projecte de 360 graus Estellés-Alabajos...

Hem convertit quatre poemes en cançons i hem fet un EP titulat Una granota viva a la butxaca (RGB Suports, 2024). Hem preparat un muntatge teatral de ficció, titulat Arbres de pols, que parla sobre la dictadura franquista. I també hem preparat l'espectacle musical 'La paraula viva i amarga', a més de material escolar sobre Estellés i de la biografia.