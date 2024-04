Any Estellés, una reivindicació de la societat civil censurada per un govern antivalencià

El PP i VOX varen rebutjar a les Corts Valencianes la commemoració de l'Any Estellés el 2024, en el centenari del naixement del poeta de Burjassot. Que la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana estigués en mans de l’extrema dreta espanyolista i catalanòfoba ja augurava la guerra cultural que tendríem durant aquesta legislatura.

Amb el beneplàcit del PP, els seus socis reaccionaris deixen clar en tot moment que no destinarien ni un euro a difondre i enaltir la figura del poeta Vicent Andrés Estellés en el centenari del seu naixement.

Per això, és el poble, a qui Estellés s’ha adreçat tant en els seus escrits, qui s’ha posat en marxa per a no deixar passar l’oportunitat de fer valdre el llegat del poeta valencià més important des d’Ausiàs March.

Així, mitjançant la Coordinadora Profundació Estellés, la població civil, entitats, col·lectius i associacions de tot tipus han agafat el compromís d’organitzar i recollir tots els actes i iniciatives per a commemorar els 100 anys del naixement del poeta: «Davant la situació política al País Valencià, gens favorable a reivindicar i homenatjar els nostres referents culturals, demanem a la societat civil que no es quede parada. Insistim que cal lluitar per la nostra llengua i cultura i, si no ho fa l’administració pública, ho farem nosaltres. Omplim el país de poesia, memòria i dignitat. Omplim el país d’Estellés».

A aquesta proposta massiva, s’hi ha sumat la Generalitat de Catalunya, en contraposició a la Valenciana, a través de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Amb l’objectiu de «situar d’una forma definitiva el poeta valencià dins el cànon de la nostra literatura», troben necessari «reivindicar-lo, revisitant-ne i celebrant-ne l’obra amb tot un seguit d’actes i esdeveniments que van des de lectures, converses, exposicions, rutes i congressos fins a espectacles que tindran lloc al llarg de l’any arreu del país, sense oblidar les reedicions previstes de la seva obra, les traduccions o les novetats bibliogràfiques que sortiran en ocasió d’aquesta efemèride».

A més, la ILC apunta que l’Any Estellés «també pretén posar sobre la taula, ara més que mai, la qüestió d’una llengua i una cultura compartides en la totalitat del nostre territori: amb aquesta idea central, prendran forma les activitats que la ILC anirà organitzant amb la voluntat d’acollir, involucrar i col·laborar amb tots aquells organismes, iniciatives i entitats que han unit forces per lluitar contra el silenci i celebrar l’autor; aliances i complicitats més necessàries que mai i una concepció de territori i de poble que és, també, l’essència dels versos d’Estellés».

A aquesta unió, en nom de la cultura catalana, s’hi adherit el Ministeri espanyol de Cultura, amb Ernest Urtasun al capdavant. El ministre ha anunciat que comencen una agenda d’actes propis, amb la col·laboració d’ajuntaments i entitats, per a reivindicar la figura d’Estellés. Com també han assegurat brindar suport a la plataforma Profundació Vicent Andrés Estellés en les seves iniciatives per a l’Any Estellés.

D’aquesta manera s’intenta omplir el buit deixat per la Generalitat Valenciana, que, segrestada pels reaccionaris, arrosseguen pel fang els drets dels valencians a exalçar i difondre un autor tan determinant.