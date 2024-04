Pedra Viva i Jazzbah anuncien conjuntament un concert de Joan Dausà a Menorca

Pedra Viva i Jazzbah ha anunciat conjuntament aquest dissabte un concert de Joan Dausà en el marc del festival musical. L'actuació serà el dia 15 d'agost a les 22.00 hores a Torre Saura de Menorca, en el que serà «una nit d'estiu màgica i emocionant» de música.



Tal com han explicat des de Pedra Viva, Joan Dausà continua consolidant-se com un dels cantautors més destacats del panorama musical en català. Després de ser un dels pocs solistes que, cantant en català, ha aconseguit omplir el Palau Sant Jordi amb 16.400 persones (un fita anteriorment aconseguit únicament per grans noms de la música com Joan Manuel Serrat o Lluís Llach), decideix «estendre la seva música més enllà de Catalunya».



Segons Pedra Viva, Dausà «ara viu un dels moments més dolços de la seva carrera musical i està decidit a fer pocs concerts aquest any 2024, un d'ells al Palacio de Vistalegre de Madrid i un altre a Menorca, acollit per Pedra Viva i Jazzbah». «Per nosaltres, és un privilegi que un artista que omple els espais més emblemàtics, vulgui fer un d'aquests pocs concerts a la nostra illa», han dit des de Pedra Viva.



Pedra Viva, en col·laboració amb Jazzbah, presenta aquest concert proper i íntim. «L'artista busca sempre mantenir l'essència de proximitat i connexió amb el públic, prometent que els seus concerts siguin una experiència íntima i immersiva per tots els espectadors», han assegurat.



De moment, les entrades es troben a la venda únicament a través de la web de Pedra Viva . El preu de l'entrada pot variar entre 30 euros i 40 euros, segons la zona.