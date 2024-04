El Gremi de Llibreters presenta el Dia del Llibre amb el lema 'Fans de Sant Jordi'

Aquest dimecres s’ha presentat la Diada de Sant Jordi que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca. A l’acte han assistit la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Antònia Roca, el primer tinent de batle de l’Ajuntament de Palma responsable de l’àrea de Cultura, Javier Bonet; i el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer, a més de la il·lustradora de la campanya de comunicació ‘Fans de Sant Jordi’ Flavia Gargiulo.

Diada de Sant Jordi

Un any més el Gremi de Llibreters convida tota la ciutadania a gaudir de Sant Jordi que se celebrarà el pròxim dimarts, 23 d’abril, des de les 9.30 a 21 hores a diferents carrers de Palma així com a les llibreries, que fa setmanes que treballen per tenir-ho tot enllestit.

El recorregut és el mateix que l’any passat, on es trobaran les paradetes de les 30 llibreries que sortiran al carrer en dos eixos: Plaça de Cort - Plaça Major - Carrer de Sant Miquel ; així com Via Roma - La Rambla - Plaça Major.

Campanya ‘Fans de Sant Jordi’

Des del Gremi s’ha treballat en una campanya de comunicació que ha començat fa uns dies a les xarxes socials amb el lema ‘Fans de Sant Jordi’ amb la intenció de posar el focus a l’entusiasme i la il·lusió amb la qual es viu la diada en els darrers anys: l’emoció de saber si s’ha encertat amb un regal, la impaciència amb el que esperen el dia els més lletraferits, l’alegria de compartir un moment amb el teu escriptor o la passió amb la que la viuen els enamorats, en tot cas una festa carregada d’emocions.

Les il·lustracions d’aquesta campanya que capten alguns d’aquests moments són de Flavia Gargiulo.

Activitats i signatures

El dimarts, 23 d’abril, un altre dels moments que podrà gaudir la ciutadania és de l’oportunitat de parlar amb els escriptors i endur-se'n a casa el llibre signat en una de les més de 180 signatures que han organitzat les llibreries participants.

A més, la celebració s'estén al llarg de diferents dies amb les activitats que han organitzat les diferents llibreries, així com des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma s’han organitzat desenes d’activitats com contacontes, presentacions o tallers.

Miquel Ferrer ha fet una crida a la ciutadania a viure i a gaudir d’aquesta Diada «ortint al carrer, visitant les llibreries i celebrant la diversitat de llibreries que tenim a la nostra ciutat en un dia tan important». A més, ha remarcat la importància que té el gest de comprar els llibres a les llibreries, evitant altres tipus d’establiments.