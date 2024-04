Arriba la quarta edició de 'Manacor Encantat amb les Rondalles'

La campanya de dinamització comercial més manacorina, 'Manacor Encantat amb les Rondalles', arriba enguany a la quarta edició. Del 27 d’abril al 30 de juny, vuit figures gegants inspirades en personatges de l’univers de les Rondalles recollides per Antoni M. Alcover es podran visitar a les places i carrers de Manacor. Es tracta de les figures gegants - fetes per Toni Galmés i Sebastià Riera Pocoví - del Rei, que s’han restaurat i que s'instal·laran a la plaça de Sant Jaume; el Drac, que es col·locarà al carrer de Joan Lliteres; en Joanet fill de rei de la rondalla de La Flor Romanial que lluirà a la plaça de sa Bassa; el Cavall de la rondalla de L’amor de les tres taronges al passeig de Na Camel·la; en Joanet de sa Gerra, al carrer del Mercadal; el Dimoni, a la plaça del Rector Rubí; la Bruixa Joana, a la plaça des Cós; i el Gegant de la Roca des Castellet, que s’instal·larà a la rambla del Rei En Jaume. La brigada municipal ja ha començat a col·locar aquestes figures a l’espai públic i el proper 27 d’abril ja es podran visitar totes.

Una de les principals novetats d’aquesta quarta edició de Manacor Encantat és una intervenció integral al carrer de l’Enginyer Barceló, que es convertirà en un univers de rondalla. De la mà dels artistes Biel Parreta i Maties Sagrera, aquest carrer es transformarà en un espai per poder observar els ‘Tresors de Rondalles’, que es podrà visitar a partir del 18 de maig i fins dia 30 de juny.

Una altra de les novetats principals d’aquesta edició és també l’organització de propostes diverses al voltant de l’univers de les Rondalles, que serveixen d’inspiració. Així, el dissabte 8 de juny el carrer del Mercadal acollirà un mercat d’artesans del fang i terrissers al voltant de la figura d’en Joanet de sa Gerra, que es complementarà amb l’exposició a peu de carrer de les gerreries de Manacor a càrrec del Museu d’Història de Manacor que es podrà visitar a la plaça de les Verdures i al carrer de Jaume Domenge, i amb el Contarondalles d’En Joanet de sa Gerra i les Tres al·lotes fines, a càrrec de Margalida Amengual.

Propostes educatives i de lleure per als més petits, teatre, tallers de decoració, tallers de fang, tallers d’elaboració de resoli i ratafia, una vermutada, la cursa encantada, una ballada popular i un concert de final de festa se sumen a la iniciativa de foment del comerç local que també inclouran enguany les jornades d’estocs al carrer o la dinamització dels Follets encantats pels principals carrers comercials, a càrrec de Tres Potes.

L’eix comercial del carrer de Joan Lliteres pren també enguany una importància destacada, amb el taller i jornada de decoració per «vestir de primavera» aquesta via que dinamitzarà Bàrbara Llinàs. Una proposta que es complementarà amb el contarondalles ‘El món de les Rondalles’ amb en Joanet Recicles i en Tomeu Granera que es farà aquest mateix carrer dia 4 de maig.

En l’edició de 2024 de Manacor Encantat la participació ciutadana és un punt clau. Per això, durant aquesta setmana totes les escoles de Primària de Manacor participen d’un taller per a elaborar portades de Rondalles que després lluiran els mostradors de les botigues en el marc d’aquesta campanya.

Així ho han donat a conèixer aquest dimecres de matí el batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Comerç i Promoció Econòmica, Paula Asegurado; la delegada d’Espai Públic i Serveis Generals, Joana Maria Llull; el delegat de Cultura i Govern Obert, Ferran Montero; acompanyats dels artistes Maties Sagrera, Biel Parreta, Sebastià Riera Pocoví, Toni Galmés i comerciants de Manacor.

«'Manacor Encantat' ja és una marca. En les darreres tres edicions ja ens hem centrat en el nostre univers de fantasia, reflectit en les Rondalles recollides per Antoni M Alcover, i s’ha convertit en un referent a nivell insular, com demostra el fet que diversos municipis ens han demanat les figures gegants per poder-les instal·lar», ha destacat Miquel Oliver, qui també ha recordat que allò principal és que Manacor Encantat és una iniciativa de suport al comerç local. En aquest sentit, la delegada de Comerç i Promoció Econòmica, Paula Asegurado, ha destacat l’aposta d’aquesta edició per incrementar els actes relacionats amb les Rondalles amb l’objectiu «de viure l’espai públic, que la gent surti a passejar i així pugui conèixer l’oferta local de Manacor, a més de donar a conèixer el patrimoni cultural de les Rondalles». Ferran Montero, per la seva banda, ha posat l’accent en la participació de la Institució Pública Antoni Maria Alcover, amb propostes destacades com ara tallers d’estampació de rondalles per a famílies, teatre, un joc d’escapada en viu on els participants hauran de trobar una rondalla amagada a la seu de la Institució, entre d’altres propostes interessants. Joana Maria Llull ha posat l’accent en la dinamització de l’espai públic amb activitats, cultura i accions que fomenten també la visibilitat del comerç local de Manacor.

'Manacor Encantat' arrencarà el proper dissabte 27 d’abril i s’estendrà amb múltiples activitats fins dia 30 de juny.