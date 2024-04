Antònia Maria Perelló Ferrer serà la nova directora gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Antònia Maria Perelló Ferrer ha estat proposada per a ser designada directora gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per la Comissió de Selecció, reunida aquest divendres a Palma.



En un comunicat, la Comissió de Selecció de la plaça de direcció-gerència de la Fundació ha informat que ha proposat designar com a directora gerent de la Fundació a Perelló Ferrer per la seva «sòlida visió institucional i capacitat estratègica» definint un projecte «encoratjador per a la Fundació arrelat a la realitat balear i a la seva projecció internacional».



«El projecte respon a necessitats i requeriments d'aquest moment i dels pròxims anys», segons la Comissió de Selecció, afegint que proposa «una mirada contemporània» al llegat de Miró abordant «les urgències polític-socials i el compromís ètic, a més de l'emergència climàtica i ambiental».



A més, la Comissió de Selecció ha valorat «la dilatada i consistent experiència en el sector de la museística en l'art contemporani» de Perelló, «demostrant un gran coneixement en l'estudi i cura de les col·leccions, del comissariat, i dels procediments museístics».



La Comissió també ha valorat «la gran capacitat d'implementació i priorització estratègica en el patrocini i mecenatge» de Perelló Ferrer «per a assegurar la sostenibilitat i creixement de la institució».



D'altra banda, la Comissió de Selecció ha volgut deixar constància de l'alt nivell de totes les candidatures presentades. La proposta serà remesa finalment a aprovació de la Comissió de Govern de la Fundació del pròxim dijous, dia 18 d'abril, i posteriorment a ratificació del Patronat dia 9 de maig de 2024.