Torna el Satèl·lit Fest, el festival de música en català que se celebra al cor de Mallorca

Suscultura aposta per tercer any consecutiu pel Satèl·lit Fest, un festival caracteritzat per portar al cor de Mallorca un cartell íntegre de músics en català. Figa Flawas, el grup que combina pop i gènere urbà i que encapçala les llistes de la ràdio catalana, serà el cap de cartell en aquesta edició del ja consolidat festival astronòmic. Des de la mateixa terra arribaran Al·lèrgiques al Pol·len, grup de música pop conformat per sis joves de la Vila de Gràcia.

Als seus companys de llengua els acompanyaran grups locals com ara Plan-ET, que ha desenvolupat la seva discografia al voltant de la barreja entre electrònica i pop urbà. Seguit de Xisk, cantant, compositora i productora que reivindica l’experimentació musical i la figura de la dona en la plana musical, més enllà de la figura de cantant. També comptaran amb Reïna, que amb el seu accent manacorí presentarà el seu darrer disc titulat 'Retirada a temps'. Finalment, gaudirem del pop-rock del grup Negre i de les composicions eclèctiques de Sanxo.

L’esdeveniment es durà a terme el dissabte 18 de maig al Quarter General Luque d’Inca. El recinte obrirà les portes a les 17.00 h. L’acte comptarà amb el setè memorial Miquel Alberto Maestre.