Manacor s'omple d'activitats culturals i literàries amb motiu de la Setmana del Llibre 2024

El municipi de Manacor s'omple d'activitats culturals i literàries amb motiu de la Setmana del Llibre, que es durà a terme del 19 al 28 d'abril. Una àmplia varietat d'esdeveniments per a celebrar i fomentar l’amor per per la literatura, des de presentacions de llibres fins a espectacles de contes i concerts.

El 19 d'abril, la Biblioteca de Son Macià acollirà a les 17.00 h una activitat especial per celebrar Sant Jordi. Més tard, a les 19.30 h, el Centre de Cultura de Porto Cristo serà l'escenari de la presentació del llibre i projecció de la pel·lícula 'Una droga llamada Helen (otra) pel·lícula rodada en Mallorca', d’Antoni Ferrer Vallespir.

El 20 d'abril, a les 19 h al Molí d’en Beió, es podrà gaudir del monòleg 'Pompeu Fabra jugada mestra!' a càrrec de l'actor Oscar Intente, organitzat pel Servei Lingüístic de Manacor. Mentre que a les 20 h, l'església de Fartàritx serà l'escenari del 'Mozart Trio de cordes'.

Bosc Encantat al Museu d'Història de Manacor - 21 d'abril:

El Museu d'Història de Manacor transformarà la seva zona enjardinada en un màgic 'Bosc Encantat' el 21 d'abril. Des de les 17 h fins a les 20 h, els assistents tendran l'oportunitat de submergir-se en un món de fantasia i històries, amb diverses activitats per a tota la família:

Contacontes El Petit Myotragus: A les 12 h, Margalida Estelrich captivarà els més petits amb un contacontes especial per a infants de 5 a 10 anys.

Revetlla de Sant Jordi a Porto Cristo - 22 d'abril:

El 22 d'abril, revetla de Sant Jordi, serà el dia fort de la Setmana del Llibre a Porto Cristo, amb la Fira del Llibre i diverses activitats com contacontes i espectacles per a tota la família.

Contacontes en Construcció: A les 9:30 h i 11:30 h, es realitzaran sessions de contacontes adreçades a les escoles, a la Biblioteca de Porto Cristo.

Diada de Sant Jordi a Manacor - 23 d'abril:

El 23 d'abril, dia de Sant Jordi, la Fira del Llibre al Claustre de Sant Vicenç Ferrer oferirà un ampli ventall d'activitats, des de parades de llibreries i altres entitats fins a espectacles de circ i concerts; una àmplia gamma d'activitats al Claustre de Sant Vicenç Ferrer i altres localitzacions de la ciutat:

Fira del Llibre: De les 9 h a les 20 h, el Claustre de Sant Vicenç Ferrer serà l'escenari de la Fira del Llibre, amb parades de llibreries i altres entitats.

El 24 d'abril, a les 19 h, la Biblioteca de Manacor organitzarà un taller de contes per a l’estimulació del llenguatge i la lectoescriptura en edat primerenca, mentre que a les 20 h es presentarà el llibre 'Els magrebins a les Illes Balears. Entre el costum, la cultura i la religió' de Pere Perelló.

El 25 d'abril, a les 19 h, l'Escola Municipal de Mallorquí serà l'escenari de la presentació del llibre 'Cuina d'un temps i d'un país' d'Antoni Tugores amb la intervenció de Jaume Claret i Marga Serrano.

El 26 d'abril, a les 17 h, la Biblioteca de Son Macià oferirà un contacontes a càrrec de Gemma Moll.

Finalment, el 27 d'abril, a les 11 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover, es realitzarà un taller d'estampació de camisetes amb el lema 'Estampam Rondalles!' a càrrec de Patxanga, adreçat a famílies amb infants a partir de 6 anys.