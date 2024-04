Pitxorines actuarà en el Teatre del Mar dins el marc de la campanya 'Creem VIDA'

L'Associació Ona Mediterrània organitza el concert de Pitxorines del pròxim dijous 25 d'abril en el Teatre del Mar. L'acte serà a les 20.00 hores i forma part de la campanya 'Creem VIDA' amb la qual Ona Mediterrània cerca crear una nova plataforma digital que generi continguts audiovisuals.

El concert té un preu de 15 euros, però per als socis de l'Associació Ona Mediterrània és de només 5 euros. Podeu reservar localitats a info@onamediterrania.cat.

Pitxorines

Pitxorines és el projecte musical de nou dones que recuperen el cançoner tradicional de Mallorca i hi afegeixen tocs de jazz, música clàssica i música electrònica.

es nou integrants de Pitxorines són: Aina Tramullas, veu; Maria Adrover, xeremies, flabiol i tamborí i veu; Maria Antònia Gili, flugel, ximbomba i veus; Rosa Garcias, flauta travessera i veu; Sinead Cormican, violí i veu; Carmela Cristos, violoncel i veus; Masé Jara, contrabaix i veu; Sílvia Rechac, piano i veus; i Bel Miquel, percussió i veus.

El grup va néixer arran de les ganes de compartir la música del cançoner popular de Mallorca i donar-li dues voltes amb arranjaments propis que tenen tocs de la música de la qual han begut: tradicional, jazz i clàssica. La paraula 'Pitxorina' vol dir «al·lota jove, alegre i falaguera», una paraula mallorquina en desús emprada sobretot al llevant mallorquí.

El gener de 2024 han enregistrat el seu primer disc 'Un so qui no es gasta', publicat per Produccions Blau. L’enregistrament recull nou cançons que han arranjat amb el seu segell personal, respectant l’essència de les lletres i les melodies, però aportant el seu toc de modernitat i frescor. Ha estat gravat, mesclat i masteritzat per Jaume Blàzquez, i compta amb la producció musical i els arranjaments de les pròpies integrants del grup.