‘El so dels Titelles’, dels mallorquins Andrea Cruz i Toni Masegosa, projecte guanyador d'IF Barcelona - Fira Mediterrània de Manresa

‘El so dels Titelles’, d'Andrea Cruz i Toni Masegosa, projecte guanyador de la 1a convocatòria IF Barcelona - Fira Mediterrània de Manresa, que aposta per propostes de teatre visual, d’objectes i titelles que parteixen de la memòria, el llegat i la tradició.

El projecte guanyador d’Andrea Cruz i Toni Masegosa és una instal·lació visual i sonora interactiva que combina l’antropologia teatral amb l’experimentació artística. ‘El so dels Titelles’ se centra en l’estudi i l'exploració del teatre de titelles del Mediterrani, i també investiga la tradició d’aquest art escènic per aprofundir en la seva comprensió i apreciació.

A més a més de la dotació econòmica de 6000€ euros per a la creació i producció de l’espectacle, el projecte obtindrà: residència i inclusió al proper programa d’IF Barcelona 2024, residència i inclusió a l’Obrador d’arrel de Fira Mediterrània i al programa oficial de Fira Mediterrània 2024, així com l’acompanyament de Margarida Troguet en el procés de curadoria i desenvolupament de la creació.

Un total de 56 projectes han optat al premi, el jurat del qual, format per membres de l’Associació Interseccions i la Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional, ha destacat l’alt nivell general dels treballs presentats. S’han valorat aspectes com l’originalitat, la coherència formal i conceptual i l’adequació a les temàtiques proposades a les bases de convocatòria.

És el primer any que les dues entitats presenten aquesta convocatòria conjunta, que aposta per projectes de teatre visual, d’objectes i titelles que parteixen de la memòria, el llegat i la tradició.

IF Barcelona és una plataforma que té l'objectiu de fomentar i donar a conèixer el món del teatre visual, d'objectes i de titelles en tots els seus vessants. Cada any, al novembre, organitza el festival internacional IF Barcelona, molt atent a les formes escèniques d’avantguarda. Web: https://ifbarcelona.cat/.

La Fira Mediterrània de Manresa és el mercat estratègic de les propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Es tracta d'una fira multidisciplinària que planteja tres grans itineraris en la seva programació: un de música, un de dansa i un de memòria, llegat i narració oral.