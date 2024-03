Maria Antònia Massanet presenta el seu nou poemari, 'Tremor', a Artà i a Palma

'Tremor' és el nou poemari de Maria Antònia Massanet, editat per l'Editorial Fonoll. Durant els pròxims dies es presentarà i recitarà a Artà i a Palma. La primera presentació serà aquest dimecres, 27 de març, a les 20.00 hores, a la cafeteria del Teatre d'Artà (carrer Ciutat, 1). L'acte de presentació serà conduït pel poeta Tomeu Caldentey, hi intervendran l'autora Maria Antònia Massanet, la poeta Joana Abrines, i la rapsoda Aina Massanet. Ho organitza l'Editorial Fonoll, el Teatre d'Artà, i la Cafeteria Teatre d'Artà, amb la col·laboració de la llibreria La Lluna de paper.

Dimarts, 2 d'abril, es presentarà a la llibreria Embat Llibres, Passatge particular Joan XIII s/n, Palma, a les 19.00 hores. Conduirà l'acte Margalida Pons, investigadora i professora de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Hi intervendran l'autora, acompanyada de les poetes Aina Riera i Antonina Canyelles. Aquesta presentació i recital del poemari està organitzada per l'Editorial Fonoll amb Embat Llibres.

'Tremor' passa pel sedàs poètic l'experiència de conviure amb malalties cròniques invisibles i femenines i feminitzades -endometriosi, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica–. Els poemes convoquen un «tu» que s'ha d'enfrontar a la intempèrie i a la inefabilitat del dolor i que s'interroga, denuncia i crida, però que també explora els buits i silencis sobre allò que viu.

«Tremor», sinònim de «tremolor», i li serveix a Massanet per descriure aquest lleu i insegur palpitar amb què es veu el món quan el teu existir és dèbil i vulnerable i el món és massa ràpid, sorollós i violent per les persones malaltes. Però 'Tremor' és alhora un crit i un balbuceig; d'una banda, protesta contra les violències mèdiques i socials, però, alhora, deixa respirar els espais en blanc quan les paraules no arriben per expressar el pou de buidor i de solitud a què aboca la malaltia. I malgrat tot hi ha espai per l'humor i, fins i tot, per una certa esperança, perquè tot i la malaltia, el jo poètic es manifesta com profundament vital.

Maria Antònia Massanet es pren la poesia com una recerca i els seus llibres com un mitjà des d'on indagar sobre un determinat tema; són un tot unitari on cada poema apareix com un fragment d'una imatge calidoscòpica que el lector ha de reconstruir i reinterpretar i Tremor n'és un clar exponent.

Maria Antònia Massanet, nascuda a Artà l'any 1980. Viu a Sant Cugat del Vallès i treballa com a professora. Ha publicat cinc poemaris: 'Disseccions emocionals' (2006), 'El moll de l'os' (2012), 'Batec' (2014), 'Kiribati' (2015) i 'Aus de ramat' (2019) i l'antologia de poesia catalana feminista 'Flamarades sortiran' (2023). Juntament amb Aina Riera és autora de l'antologia de poesia de dones mallorquines 'Amb accent a la neutra' (2014). Els seus poemes han estat recollits en una vintena d'antologies i traduïts a diverses llengües. També ha coordinat cicles de poesia, ha dirigit festivals, fet crítica literària i ha escrit articles sobre poesia, feminisme i estudis de gènere.