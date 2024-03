'De l’escenari a la pantalla', la proposta Cort per a celebrar el Dia Mundial del Teatre

El Teatre Municipal Mar i Terra acollirà aquest dimarts, a les 19 hores, l’activitat 'De l’escenari a la pantalla', que l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma ha organitzat per tal de celebrar el Dia Mundial del Teatre, que es commemora el pròxim dimecres, 27 de març.

La iniciativa ha estat presentada a la sala de premsa de Cort amb l’assistència del director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, i els cineastes Víctor Conde i Jaume Carrió, directors de les pel·lícules que es projectaran dins el marc d’aquesta activitat: Venus i Woody & Woody, guardonat com a millor curtmetratge d’animació a l’edició de 2019 dels Premis Goya.

Segons ha explicat Rafel Brunet, aquestes dues propostes cinematogràfiques «tenen en comú que, en els dos casos, procedeixen d’una obra de teatre, i, a més, tant la peça escènica com la pel·lícula han estat dirigides per la mateixa persona», raó que explica la denominació que s’ha escollit per a aquesta cita cultural al Teatre Mar i Terra: 'De l’escenari a la pantalla'.

El públic podrà assistir a la doble sessió de forma completament gratuïta, i, una vegada finalitzades les projeccions, tindrà l’oportunitat de prendre part en un col·loqui amb la participació dels directors.

Durant la seva intervenció, el director general de Música i Arts Escèniques ha destacat també que des de l’Àrea de Cultura de Cort «es pretén donar la màxima importància a la celebració d’aquest Dia Mundial del Teatre, perquè existeix la convicció que és una manera efectiva i directa de reivindicar els espectacles escènics i la seva rellevància històrica, artística i cultural».

«Igualment, és una forma de posar en valor el talent i la feina de la gent del teatre, la d’arreu del món i, per descomptat, també la de les nostres illes i la nostra ciutat de Palma», ha continuat.