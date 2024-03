L'Ajuntament de Manacor incentiva el consum de cultura en català entre els joves amb un concurs per a youtubers

L’Ajuntament de Manacor anuncia la convocatòria del II Concurs de Videorecomanacions Culturals per a Joves. Aquest concurs té com a principal objectiu fomentar la difusió de continguts i obres audiovisuals en llengua catalana entre la joventut del municipi, impulsant així la creació i el consum de continguts culturals en català. Es tracta de la segona edició d’aquest concurs, que durant la primera edició comptà amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern i que enguany emprèn l’Ajuntament en solitari.

Amb una àmplia diversitat de categories, el concurs ofereix una plataforma per als joves entre 14 i 30 anys per expressar les seves opinions i valoracions sobre llibres, sèries, pel·lícules i esdeveniments de cultura popular a través de vídeos curts, tot incentivant la creativitat i la qualitat del contingut audiovisual.

Els participants poden competir en tres categories diferents: Videorecomanacions de llibres, videorecomanacions de sèries i pel·lícules, videorecomanacions de cultura popular.

El termini d’inscripció s'obrirà del 15 al 30 d’abril de 2024. Els interessats han de completar el formulari d'inscripció disponible al web de l'Ajuntament de Manacor i adjuntar l'autorització dels pares o tutors legals, si són menors d’edat. Cada participant pot presentar un màxim de 2 vídeos a cada categoria.

Es concediran premis en cada categoria, així com un premi especial per a les millors recomanacions en forma de glosa o rap. Els premis oscil·len entre 50 € i 150 €, amb la possibilitat de rebre més d'un premi o premis compartits.

Un jurat format per experts en cultura, literatura i audiovisuals avaluarà els vídeos i decidirà els guanyadors.

Els vídeos participants seran difosos a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació.

El II Concurs de Videorecomanacions Culturals per a Joves representa «una oportunitat única per als joves de Manacor per mostrar el seu talent per la cultura en català, alhora que contribueixen a la promoció i difusió de la riquesa cultural del municipi», han transmès el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà i la responsable del Servei Lingüístic de l’Ajuntament, Isabel Andreu, durant la presentació del concurs.