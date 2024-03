[VÍDEO] Maria Hein estrena 'Mochi de Sakura'

La felanitxera Maria Hein acaba d'estrenar 'Mochi de Sakura'. Aquesta nova cançó comença just on acaba el seu anterior senzill, 'Hana'. Si fa unes setmanes sumava capes d'electrònica al pop d'autora mentre parlava de «cantar-te NewJeans cada matí», ara l'artista mallorquina abraça definitivament el K-Pop sense perdre cap dels factors que han fet de la seva música un dels focus més brillants de la nova escena catalana.

El senzill torna a estar coproduït per Maria Hein i Pau Aymí, que aconsegueixen fer sonar el pop del 2024 «amb bombolles, fresc, ballable, ple de cites a la cultura popular i agressivament cute»

'Mochi de Sakura' ha estat mesclat per Alex Ferrer a The Groove Sound i l'acompanya un videoclip dirigit per Jordi F. Pou.

Han passat només dos anys des que Maria Hein es va presentar davant del món amb 'Continent i Contingut' (2021), un àlbum debut amb què es va convertir ràpidament en una de les artistes revelació del moment. Un disc delicat, on barrejava folk i pop, i on desprenia una màgia única que tallava la respiració, màgia que la va portar a guanyar premis com el de Millor Cançó (2021) i Millor Artista Revelació (2021) d'Enderrock, Millor Disc Revelació (2022) i Millor Disc d'Autor (2022) d'Enderrock, i a estar nominada al Premi Cerverí 2022 a la millor lletra per 'Sa teva presència' i als Premis Alícia 2023 de l'Acadèmia de la Música Catalana al Millor Talent Emergent.

Després va arribar 'La dama de Mallorca', una cançó popular mallorquina que Maria Hein revisita i adapta amb elegància un so més actual, electrònic i experimental. Una avantsala del canvi que ja s'estava gestant i que ha culminat amb la presentació del seu segon disc, 'Tot allò que no sap ningú' 2023.

Pròxims concerts

05/04/2024 - 30 Aniversari Joves per la Llengua - Manacor - Entrades

06/04/2024 - Festival Strenes - Girona - Entrades

18/05/2024 - Festival Embassat - Sabadell - Entrades

30/05/2024 - Primavera Sound - Barcelona - Entrades

13/06/2024 - Festival Mallorca Live - Calvià - Entrades

14/06/2024 - Festival Cabró Roc - Vic - Entrades

30/06/2024 - Encaja2 - Gijon - Entrades

20-28/07/2024 - Atlàntida Music Fest - Mallorca - Entrades

25/07/2024 - El Tingladu - Vilanova - Entrades

25-28/09 - Festival Cranc - Menorca - Entrades