La periodista Margalida Solivellas rebrà el Reconeixement de Mèrits 2024 de l'Escola Municipal de Mallorquí

La periodista Margalida Solivellas i Lladó, cara i veu de TV3 a les Illes Balears durant 36 anys, ha estat triada pel Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor, a proposta del claustre del professorat, per a rebre el Reconeixement de Mèrits 2024 per la seva contribució a la defensa de la llengua catalana a l’àmbit dels mitjans de comunicació i per ser un referent lingüístic, un model del català de les Illes. El batle de Manacor i president del Ple de l’Escola Municipal de Mallorquí, Miquel Oliver, li ha comunicat la decisió del Ple.

Margalida Solivellas i Lladó (Selva, 15 de setembre de 1957) començà a treballar al Diario de Mallorca quan encara estudiava i aviat compaginà la tasca amb la participació a Ràdio Balears. Tot seguit es va incorporar a TVE fent l’Informatiu Balear i, al 1986 es va incorporar a la delegació de TV3 a Palma, on ha treballat com a corresponsal a les Illes Balears durant 36 anys, fins que es jubilà, el setembre de 2022.

La seva etapa com a corresponsal de TV3 a les Illes li ha permès cobrir la història de les Illes Balears al llarg de tots aquests anys, des dels governs presidits per Gabriel Cañellas fins al de Francina Armengol, i ha relatat els esdeveniments i les notícies més rellevants d’aquestes dècades. Com a membre dels serveis informatius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha signat reportatges a 30 minuts com Contents i enganyats, sobre les estafes als turistes de l’Imserso; Menorca. Terra noble, sobre el Camí de Cavalls i la lluita per la propietat de la terra entre grans terratinents i ciutadania en el context de les festes de Sant Joan; Amb el cartell de complet: que tracta la sobreocupació turística i el debat de l’ecotaxa i Eivissa: de l’amor a la guerra, per explicar la lluita contra la construcció de grans autopistes a l’illa. Recentment ha publicat el llibre Illes escapçades. Cròniques aïllades.

L’Escola des de l’any 1976, concedeix el Reconeixement de Mèrits a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana, i per la protecció i transmissió d’alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural. Margalida Solivellas passarà a formar part del llistat de persones reconegudes amb el guardó com Guillem d’Efak, Francesc de Borja Moll, Maria del Mar Bonet, Aina Moll, Biel Majoral, Maria Antònia Oliver, Dàmaris Gelabert, Antònia Vicens o Josep Maria Llompart, entre moltes d’altres.

L’acte del Reconeixement de Mèrits 2024 tendrà lloc dia 6 de juny, a les 19 h, al Teatre de Manacor.