[VÍDEO] 'Un tal quixot', l'espectacle d'humor que es representa al Teatre del Mar, de divendres a diumenge

Aquest cap de setmana el Teatre del Mar, a la barriada d'Es Molinar, acull la darrera representació teatral de la programació regular corresponent a l'hivern'24. Es tracta d''Un tal quixot', un espectacle delirant on els protagonistes d’aquesta novel·la universal atraparan els espectadors amb els seus despropòsits. Amistat i llibertat, una mofa pacifista amb l’objectiu d’instruir-nos en la lluita pel que volem aconseguir sense por de ser diferents.

Com és habitual, les funcions són el divendres 22 i el dissabte 23, a les 20.00 hores; i el diumenge 24, a les 18.00 hores. L'obra teatral 'Un tal quixot' és a càrrec de la companyia gironina Cascai Teatre. Amb l'autoria de Marcel Tomàs i Susana Lloret, la direcció de Marcel Tomàs i Marta Ribera i està interpretada per Marcel Tomàs i Toni Escribano.

Marcel Tomàs torna als escenaris amb una proposta d’humor i multidisciplinària que pren l'obra del Quixot com a punt de partida per a explicar la relació entre dos amics incondicionals, que malgrat les seves diferències, transiten pel món vivint plegats aventures tan esbojarrades com sigui possible.

Una obra amb molt sentit de l’humor, però carregada de mala llet.