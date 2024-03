Inca convoca una nova edició dels premis literaris Pare Colom

L’Ajuntament d’Inca torna a convocar els premis literaris Pare Colom, uns premis que en la seva 22a edició ja s’han posicionat com un referent en la literatura catalana. «La finalitat d’aquests guardons és, per una part, enaltir la figura del pare Colom, il·lustre poeta i lingüista de les nostres lletres; i, per altra part, promoure la cultura i la literatura catalana», explica la regidora de Cultura, Alice Weber.

Així doncs, les obres aspirants als Premis Literaris Pare Colom 2024 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor/a podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra a cada una de les categories; la temàtica de les obres és lliure.

Les bases de la convocatòria d’aquests premis estableixen un premi de 3.000 euros en la categoria de narrativa i un premi de 1.200 euros en les categories de poesia i teatre. El termini d’admissió de les obres acabarà el dimecres dia 1r de maig de 2024, a les 23.59 h. Les obres es remetran per correu electrònic a l’adreça premisparecolom@incaciutat.com.

Les obres premiades seran publicades per Lleonard Muntaner, Editor, i formaran part de l’extensa col·lecció que aquesta editorial dedica al premi. El veredicte es farà públic a una cerimònia que tendrà lloc al Claustre de Sant Domingo d’Inca el dia 19 de juliol i les obres es podran llegir impreses finalment a partir del dia 21 d’octubre de 2024, coincidint amb l’aniversari del pare Colom.

Finalment, cal destacar que la passada edició es varen presentar un total de 202 originals: 73 obres de narrativa, 91 de poesia i 38 de teatre. Les bases es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca: https://incaciutat.com/premis- literaris-pare-colom