Pitxorines presenten 'Un so qui no es gasta' al Teatre Principal d'Inca el 7 d'abril

Pitxorines és un grup musical format el gener de 2023 per nou al·lotes mallorquines. Neix arran de les ganes de compartir la música del cançoner popular de Mallorca i donar-li dues voltes amb arranjaments propis que tenen tocs de la música de la qual han begut: tradicional, jazz i clàssica. La paraula «Pitxorina» vol dir «al·lota jove, alegre i falaguera», una paraula mallorquina en desús emprada sobretot al llevant mallorquí.

El gener de 2024 han enregistrat el seu primer disc «Un so qui no es gasta», publicat per Produccions Blau. Disc finançat amb un micromecenatge a la plataforma Verkami que es va assolir amb només una setmana amb un gran èxit de participació. L’enregistrament recull nou cançons que han arranjat amb el seu segell personal, respectant l’essència de les lletres i les melodies, però aportant el seu toc de modernitat i frescor. Ha estat gravat, mesclat i masteritzat per Jaume Blàzquez, i compta amb la producció musical i els arranjaments de les pròpies integrants del grup. Juntament amb la presentació del nou disc mostraran un nou directe més dinàmic i amb el vestuari renovat, de la mà de Bàrbara Nicolau i Marga Salas.

El proper 7 d'abril, presentaran el disc al Teatre Principal d'Inca, a les 20 hores. Concert estrena organitzat per Pitxorines i la Fundació Mallorca Literària, amb la col·laboració especial del Teatre Principal d'Inca.