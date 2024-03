‘Der Nordschleswiger’, de Dinamarca, guanyador de la categoria UE del Premi Internacional AMIC

El jurat del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat ja ha anunciat el guanyador dins la categoria Unió Europea, el mitjà ‘Der Nordschleswiger’ de Dinamarca. Els motius d’aquest guardó radiquen en la seva capacitat per a «adaptar-se a l'entorn canviant dels mitjans de comunicació, assegurant la seva supervivència i rellevància dins de la comunitat». Una de les particularitats de la publicació és que produeix contingut informatiu local en alemany, llengua minoritària al sud de Dinamarca, un fet que «no només beneficia la minoria de parla alemanya, sinó que també contribueix a la diversitat cultural de la regió».

A més, el mitjà destaca per la seva adaptació a l’entorn digital, l’aposta pel periodisme de servei, i la captació d’audiències joves que «il·lustra la capacitat de les petites redaccions locals per a prosperar en l'era digital a través de la innovació i del fort compromís amb la seva comunitat».

El guardó s’atorgarà durant l’acte de lliurament de premis, el qual se celebrarà el 19 de març a La Pedrera de Barcelona, on els assistents tendran l’oportunitat de conèixer de primera mà quin és el model de ‘Der Nordschleswiger’, un cas d’èxit en el periodisme local a la Unió Europea. Recollirà el premi i explicarà el model del mitjà, el cap de redacció, Gwyn Nissen.

Durant l’acte, també coneixerem el model del guanyador dins la categoria Internacional que és ‘The Outlier Media’, la seva directora executiva, Candice Fortman, recollirà el premi i explicarà aquest cas d’èxit en el periodisme local dels Estats Units. I el de la categoria En Català, el qual s’anunciarà durant el mateix acte de lliurament de premis.

La gala del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat es convertirà en una jornada per a analitzar les principals novetats de la premsa de proximitat gràcies a l’exposició que faran els guanyadors de les categories Internacional, Unió Europea i En Català, i a les ponències dels experts en premsa de proximitat, els quals analitzaran la situació del sector en els seus països corresponents. Per aquest motiu, es comptarà amb les ponències d’Aurélie Rousseau, presidenta del ‘Festival de l’Info Locale’ que farà una radiografia sobre la situació dels mitjans de proximitat a França en l’actualitat; Jason Gibbins, director del projecte «Local News Partnerships» de la BBC (Gran Bretanya) qui farà balanç de com està anant el programa, què han après, quins han estat els obstacles i quins són els resultats del període 2017 – 2023; i de Neil Chase, membre de la «Local Independent Online News» (Estats Units) que ens donarà una visió de com està la premsa de proximitat als Estats Units i quin paper essencial juga l'Associació LION Publishers (Local Independent Online News) per dinamitzar el sector i ajudar-lo a la seva sostenibilitat.

Altres accions de l’AMIC vinculades amb els mitjans de proximitat

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, AMIC, formada per més de 550 capçaleres de premsa, mitjans digitals, audiovisuals - que conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.300.000 exemplars, i en digital superen els 14.000.000 navegadors únics mensuals - convoca el primer Premi Internacional AMIC de Mitjans de Proximitat, amb la voluntat de promoure el periodisme rigorós i l’excel·lència professional entre periodistes i editors i editores de mitjans de proximitat.