El líder de Salvatge Cor, Llorenç Romera, publica el poemari ‘Ca nostra és un abisme’

Llorenç Romera Pericàs, líder del grup Salvatge Cor, publica un nou títol de poesia, Ca nostra és un abisme, a la col·lecció Balenguera de Nova Editorial Moll, degana del gènere a l’àmbit de les Illes Balears. Es presentarà el pròxim dimecres, 13 de març, a les 19 hores, a la llibreria Drac Màgic (Jeroni Antich, 1, Palma), amb la participació dels poetes Àngel Terrón, Biel Mesquida i Pere Perelló Nomdedéu.

Són 36 poemes, la majoria breus, als quals Llorenç Romera fa servir la casa com a metàfora, amb versos crus, despullats, de vegades amb finals com a destralades o amb fragments tatxats, com si es tractés d’un palimpsest. El poeta s’interroga i ens interroga, amb un llenguatge al mateix temps reflexiu i apassionat: «Som escull / d’un dir / cruis dedins d’un marc / cruis d’aquest ca nostra»; «Demà vestiràs de cendra i t’ompliran de flors la boca»; «Castells que cremen com estelles / estels difunts fa milers d’anys».

«Aquí hi ha una articulació del discurs, la simplicitat i la precisió», afirma Biel Mesquida al seu pròleg. «En puc donar testimoniatge. Una musicalitat que fa matx entre les gotes d’un silenci que cal escoltar en punt». «Aquests poemes evoquen realitats amb un traç lleuger per sostraure tota anècdota del poema i anar al nus», afegeix a un segon text preliminar Eduard Escofet. El volum inclou també les il·lustracions de Queralt Guinart i Homs, tan suggeridores com inquietants.

Llorenç Romera és líder i fundador de Salvatge Cor, que ha obtengut el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música 2019, el Premi Enderrock al millor disc revelació de la música balear 2018 i el Premi Enderrock al millor disc de la música balear 2020. És també autor del poemari I l'ànima em penjava així, premi Joan Duch per a joves escriptors.