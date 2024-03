Miquel Barceló exposa els seus 30 anys d'art amb la ceràmica

L'artista mallorquí Miquel Barceló ha presentat aquest dijous la seva exposició retrospectiva a la Pedrera de Barcelona 'Barceló. Ceràmiques: Tots som Grecs', que recorrerà, del 8 de març al 30 de juny, els seus 30 anys d'art amb la ceràmica de manera cronològica.

Són unes 80 peces de ceràmica que es complementen amb més de 15 pintures i alguns quaderns relacionats amb les ceràmiques, ha explicat en roda de premsa el comissari de l'exposició, Enrique Juncosa, al costat de l'artista i la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra.

El recorregut comença amb les primeres obres africanes de 1994, quan l'artista va decidir treballar amb fang en una estada a Mali, on va viure durant anys, perquè un vent intens no li permetia pintar: va ser llavors quan va crear un conjunt de terracotes que van inaugurar el que es convertiria en un dels aspectes centrals de la seva obra posterior.

Quan va tornar a casa, Barceló va començar a decorar formes tradicionals d'abillaments amb imatges de fruites, verdures o peixos, i també va crear escultures amb formes d'animals o de cranis. Des de llavors, ha creat més de 4.000 ceràmiques, que reprodueixen els seus temes i motius característics, com les formes i les imatges botàniques i zoològiques, tant del món rural com del marí.

Extensió de la pintura

Barceló ha recordat els seus inicis amb la ceràmica, que va fer «per accident perquè no hi havia manera de pintar» quan el vent li ho va impedir a Mali, i ha dit que sempre ha estat un treball de dones i que van ser elles les que li van ensenyar.

Ha destacat el caràcter efímer que veu en la ceràmica, que defineix com una extensió de la seva pintura i una forma extrema d'aquesta: «És molt ancestral i molt moderna alhora».

En l'exposició podran veure's les obres d'aquests 30 anys de la seva trajectòria i inclouen algunes ceràmiques «recents d'aquest últim any», ha explicat Barceló, que ha celebrat que l'exposició pugui visitar-se mentre es veu gent al carrer al mateix temps a través de les finestres de la Pedrera. El comissari ha precisat que la mostra està pensada per a un espai com aquest, en ser ampli i amb les parets corbes.

La mostra es divideix en els espais 'Mali', 'Tallers', 'Catedral de Mallorca', 'Paso doble', 'Quaderns', 'Vilafranca de Bonany' i 'Tòtems', i, a més de l'exposició, hi haurà una escultura de bronze que ocuparà el pati de la Pedrera.

La Fundació Catalunya La Pedrera ha cocreat una sèrie de propostes culturals per a expandir l'exposició més enllà de la Pedrera, com el concert en el Liceu el 23 d'abril amb el pianista Alan Palnès, que estrenarà la peça de Francisco Coll composta expressament per a l'ocasió.

També es presentarà el documental 'Barceló, traços de fang', de Josep Maria Civit, el 24 d'abril a la Pedrera; la conversa de Barceló amb el cineasta i escriptor Albert Serra,13 de juny, també a la Pedrera; el concert de Pascal Comelade en el Palau de la Música el 12 de juny, i la mostra bibliogràfica de Barceló 'Per amor a la literARTura' a la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC), coincidint amb la Diada de Sant Jordi, entre altres.