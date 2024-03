Torna el Festival Menorca Jove

El dissabte 27 d’abril es durà a terme a la plaça des Ramal a Alaior la 13a edició del Festival Menorca Jove. Aquest esdeveniment forma part del programa de lleure educatiu AlternaNits organitzat per l’Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE).



Després d’un parèntesi de quatre anys, l’INJOVE torna a organitzar el Festival Menorca Jove, una mostra de grups musicals formats per joves menorquins. La present edició serà possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior i, especialment, del Casal de Joves l’Hogar.



Mostra de joves artistes



El Festival es divideix en dues parts. A partir de les 18.00 hores es realitzarà la Mostra de Joves Grups amb la participació de grups de música que en molts casos actuaran en públic per primera vegada.



Oberta la inscripció de grups: totes aquelles formacions interessades en participar a la mostra han d’inscriure’s mitjançant el formulari online que s’ha habilitat al lloc web de l’INJOVE (www.injovemenorca.com).



Per tal de facilitar el desplaçament dels joves des de totes les poblacions menorquines, s’ha previst que els horaris d’inici i finalització del Festival Menorca Jove 2024 siguin compatibles amb els horaris de línies regulars de bus i el Bus Nit.