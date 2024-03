La Biblioteca Pública de Palma Can Sales celebra el Dia del Còmic

Per segon any consecutiu, el 17 de març se celebra el Dia del Còmic com a mesura per a impulsar el sector i també per a reconèixer el paper dels professionals del sector del còmic a la vida social i cultural. La celebració s'enquadra precisament en la posada en valor del còmic a l'Estat espanyol, ja que va ser aquest dia quan va començar a publicar-se la mítica revista TBO, que va donar el nom tradicional a la lectura de vinyetes.

Des de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports es vol posar en valor els nostres il·lustradors i il·lustradores. Per això enguany s'ha encarregat la il·lustració per celebrar la gran festa del còmic a l'artista local Álex Fito. La imatge, convertida en un gran vinil, decorarà part de la façana de la Biblioteca Pública de Palma Can Sales per a la festivitat.

Continuant la reivindicació dels drets de la dona i la igualtat social i laboral del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la il·lustració commemorativa d’aquest Dia del Còmic 2024 té com a protagonistes els personatges femenins. Les figures principals pertanyen a Esther y su mundo de Purita Campos, que aquest any fa el 50 aniversari de la primera publicació a Espanya, i a Persépolis de Marjane Satrapí, referent del còmic sobre la lluita de les dones per la llibertat i la igualtat. Les acompanyen altres 60 personatges femenins de còmics de totes les èpoques. Prenent com a punt de partida la il·lustració, la biblioteca convoca un concurs perquè els seus lectors de còmics intentin endevinar la identitat de les dones del còmic que hi apareixen representades.

Les activitats previstes per la celebració a la Biblioteca Pública de Palma Can Sales comencen divendres 15 de març, que viatjarem de la mà de Tai Sato a la cultura japonesa i els seus còmics, anomenats mangues i, en la seva versió animada, l'anime. En el taller de cal·ligrafia descobrirem quines són les expressions més usades en aquests.

També el divendres 15 de març es presenta el segon volum de la col·lecció Mètode Còmic. Ciència en Vinyetes del Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, amb els seus autors, Miguel Ángel Miranda i Luis Resines (Pelopantón). La col·lecció, que pretén despertar l’interès per la ciència a qualsevol edat, es va llançar el Dia del Còmic 2023 i un any després presenta la seva continuació, Aventura Natura II: Els impactes als ecosistemes de les illes balears. Els còmics es repartiran gratuïtament a les biblioteques de les Illes Balears.

Dissabte 16 de matí s’ha programat el primer taller d'escriptura creativa de còmics, a càrrec de LiterArt, per a nins i nines de 8 a 12 anys. El taller s'estructura en tres sessions, de dues hores cadascuna, i es realitzaran dues sessions més els dissabtes 6 i 13 d’abril. El mateix 16 de març a la comicteca hi haurà una taula d'intercanvi de còmics i es presentaran les lectures del nou club de lectura de còmics, que coordinarà la il·lustradora Flavia Gargiulo i que començarà el pròxim mes d'abril.