Pere Suau, a la presentació d''Una cadernera en flames': «La poesia és la manera de mirar»

L'associació Ona Mediterrània va organitzar, a Can Alcover, la presentació d'Una cadernera en flames', el nou poemari de Pere Suau Palou, el dimarts 27 de febrer. El llibre va ser guardonat amb el Premi Vila de Lloseta 2023, i AdiA Edicions el va publicar recentment. L'acte va ser conduït per l'escriptor i poeta palmesà Pere Perelló i Nomdedéu, al capdavant del programa de ràdio que emet Ona Mediterrània els divendres, a les 10.30 hores, 'Bon dia poesia.'

Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se d'un esdeveniment poètic, aquest va començar amb Pere Perelló recitant una preciosa poesia de Pere Suau, 'La dona de Lot'. A continuació, el poeta conductor del programa radiofònic Bon dia poesia a Ona Mediterrània, Pere Perelló, va dedicar-li unes sentides paraules al poeta bunyolí i professor de literatura catalana, Pere Suau, i a la seva obra.

Perelló va dir:«La poesia de Pere Suau és la música del llenguatge, és una poesia de tall clàssic mediterrani i toca molts de temes, com són l'amor, la sensualitat, el paisatge, la literatura... La seva poesia és com fer l'amor poèticament, el llenguatge fa cos i transmetre la sensualitat implícita, les paraules t'omplen la boca i evoquen una sensació eròtica. Pere Suau, com a filòleg que és, té un domini tècnic, que a mi personalment m'ha fet recórrer al diccionari un bon grapat de vegades; amb un coneixement profund de les paraules, una coherència en la manera d'usar el llenguatge, un sentit poètic incommensurable i trets característics, per exemple, el seu costum de verbalitzar els substantius.»

Pere Perelló és un poeta compromès i reivindicatiu, que no té por de denunciar les injustícies socials i culturals, i també va manifestar unes paraules de crítica:«La llengua catalana és atacada des de tots els flancs, el que comporta un empobriment com a poble. La tasca dels poetes és fonamental, perquè fer poesia és treballar amb el llenguatge i les formes que han anat evolucionant i millorant. El llenguatge té tota una riquesa i el diàleg amb el llenguatge ens fa col·lectius.»

Pere Suau va començar agraint l'assistència de totes les persones que omplien la sala d'actes de Can Alcover, casal on va viure el poeta il·lustre Joan Alcover; la col·laboració de Pere Perelló, l'editorial AdiA i la llibreria Quart Creixent; així com la convidada per part de l'associació Ona Mediterrània per fer la presentació d'Una cadernera en flames' en aquest espai tan emblemàtic.

Suau va explicar: «La poesia és la manera de mirar. Tu ets un instrument del llenguatge, com més paraules tens, més món i cultura, cal lluir les paraules més amagades. La poesia necessita un esforç inicial, però la recompensa és molt gran. Si aprens un poema de memòria, ja és teu de per vida. Abans, a les escoles s'aprenien i se sabien de memòria, això està desapareixent, així com l'empobriment del llenguatge. S'ha de sentir la poesia i estimar-la.»

Pere Suau va continuar: «La poesia és com les experiències mundanes es converteixen en paraules i treure'ls suc. És una mirada lingüística diferent. És en la poesia on el llenguatge és més ric. A un poema li demanes que t'emocioni. Som un admirador de la nostra llengua, per la seva bellesa i riquesa. Et sents viu amb la capacitat de tenir eines lingüístiques, d'extreure llum del llenguatge i amb el plaer de la lectura.»

Suau va afegir: «Intent trobar un equilibri entre el jo poètic i el jo lingüístic. La llengua té molts de recursos i de possibilitats inacabables, m'agrada molt agafar-ne un substantiu i fer-ho verb, amb la idea de sintetitzar o de crear un concepte nou. El poder de la paraula té una força especial, ens fa humans amb una mirada molt més rica. L'experiència poètica et permet obrir un territori que en el dia a dia no hi és i sempre pots estar descobrint coses.»

Pere Suau abans de recitar alguns dels seus nous poemes va dir: «La poesia està pensada per ser recitada o ser cantada». L'autor d'Una Cadernera en flames va recitar els poemes: 'Becfinament', 'Ulisses, de bell nou, a Ítaca', 'Primavera de tu', i un quart a demanda del públic, el primer del seu nou poemari, 'Cant a tu mateix'.