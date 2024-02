'L’emperador o l’ull del vent' de Baltasar Porcel és la ressenya de Pau de Luis per a Ploma.cat

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat ofereix als seus lectors una ressenya del llibre de Baltassar Porcel, 'L’emperador o l’ull del vent', elaborada per Pau de Luis.

'L’emperador o l’ull del vent', és una novel·la de Baltasar Porcel, publicada l'any 2001. L'obra assenyala l'inici d'un nou cicle narratiu. Escrita amb tècniques diverses —cartes, diàlegs, cròniques, assajos, etc.—, sense renunciar a la intriga, es resol en tretze capítols i un epíleg.

«'L’emperador o l’ull del vent' és una novel·la enrevessada, tant per l’anormal estructura que presenta, com per l’estil de Porcel, marcat per l’adjectivació exagerada (...)» ens diu Pau de Luis en el seu article.