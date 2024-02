Emma Piqué Buisan publica una crítica del llibre 'Un verdor terrible' de Benjamín Labatut a Ploma.cat

Emma Piqué Buisan publica la seva primera contribució a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, un article crític sobre el llibre 'Un verdor terrible' de Benjamín Labatut.

Piqué comença el seu article dient: «La veu de Benjamín Labatut és explosiva com la pirotècnia d’un castell de focs. Els lectors ens quedem fascinats davant l’espectacle de llums que ens esclaten a les retines, epifanies evanescents que deixen a l’ull una impressió breu però inoblidable. Aquesta és potser la paraula que desencadena la literatura de Labatut: epifania. L’instant de comprensió absoluta que es genera després d’una intensa suada i que en desaparèixer tot seguit sabem que ja no som el que érem. Desglossaré aquesta darrera afirmació per demostrar que aquesta és la matriu de la literatura de l’escriptor xilè».

Es pot llegir l'article complet en aquest enllaç.