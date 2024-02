L'obra 'L'Estàtua de la Llibertat' de Joan Guasp es representarà el proper dia 2 al Teatre de Lloseta

El dissabte 2 de març es podrà veure al Teatre de Lloseta la representació de l'obra de Joan Guasp, 'L'Estàtua de la Llibertat'. La funció començarà a les 20.00 hores i l'accés a la mateixa és gratuït.

L'Estàtua de la Llibertat

El teatre, a més de ser un esdeveniment lúdic de primer ordre, és també, molt sovint, una eina de reflexió reivindicativa i alliberadora.

D'una manera molt singular ho és el teatre metafòric i de fonaments democràtics que, potser amb no gaire encert, se l'ha titllat habitualment de teatre de l'absurd.

Després de la victòria de Donald Trump com a president dels EUA, es veu encara més la urgència d'enfortir els elements naturals de la condició humana quant a la independència i a la llibertat, tant personal com col·lectiva.

Aquesta obra, escrita abans del relleu presidencial a Whashington, remarca, a través d'un adolescent català i d'un vell afroamericà, com és d'important lluitar per aquests valors irrenunciables i l'esforç que cal fer per assolir-los.