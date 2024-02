Organitzen una mostra de cinema i teatre de Palestina a CineCiutat

Aquest dissabte, 24 de febrer, a les 11 hores, l'ONG The Hands Up Project i CineCiutat presenten un dematí de cinema i de teatre de Palestina.

«Fa anys que no hem sentit les veus dels nins palestins. Durant anys han estat silenciats. A CineCiutat, dia 24 de febrer a les 11.00, podeu sentir aquestes veus a través d'obres de teatre online creades i representades pels seus autors, nins palestins d'entre 12 i 16 anys», ha explicat The Hands Up Project, una ONG que, a través d'una xarxa de voluntaris internacionals, connecta els nins de Palestina amb els seus companys de tot el món.

Sara Wood és professora d'anglès i coordinadora d'ensenyament de Hands Up Project. Presentarà tres obres gravades per alumnes a Palestina: 'I Can', 'Welcome to Earth' i 'The Well'. Els alumnes i els seus professors han creat una nova forma de teatre intercultural com a eina d'aprenentatge d'anglès. «Potencia molt l'expressió personal i emocional dels nins i facilita una comunicació oral original i autèntica que transforma l'experiència a l'aula», remarquen.

També es tendrà l'oportunitat de veure dos curtmetratges, 'The Present', de Farah Nabulsi, guanyador d'un BAFTA i nominat a l'Acadèmia, i 'Ave Maria', també nominat a l'Acadèmia.