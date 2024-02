[VÍDEO] Gemma MAr presenta 'Per primera vegada'

Per primera vegada és el senzill d'avançament del nou disc de Gemma MAr, una cançó que «ens parla del primer amor, aquell que aparentment hauria de ser per a tota la vida, tal com ens expliquen les pel·lícules de Disney. Tot i que Disney pot tenir raó o no, les primeres vegades són sens dubte emocionants i úniques, i podem aprendre d'elles per avançar».

Per a la producció d'aquest nou treball compta amb Carlos i Damian Tejedor, amb qui està treballant en uns sons més moderns i actuals, entrant en un estil més pop rock sense deixar de banda la cantautora original.

Gemma MAr va presentar el seu primer disc el 2022, Les dues som una (Blau 2022), després del llançament d'una sèrie de senzills. L'estiu del 2023 va enregistrar la cançó Hi ha moments junt a Aina Zanoguera. Pròximament coneixerem una nova etapa en el so i en la maduresa de la cantant i compositora Gemma MAr.