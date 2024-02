L'OCB organitza la conferència 'Joan Mascaró i Antoni Binimelis, dos mallorquins i l'Índia' a càrrec de Gonçal López Nadal

El proper dilluns, 12 de febrer, en el marc d''Els Dilluns de l'Obra', que tendrà lloc a les 20 hores al Teatre La Fornal (Manacor), l'escriptor i doctor en Història Gonçal López Nadal farà una conferència sobre l'experiència de dos mallorquins: Joan Mascaró i Antoni Binimelis, que han viscut a l'Índia. La presentació anirà a càrrec de Xisca Amer.

Gonçal Artur López Nadal va néixer a Palma, l'any 1953, és doctor en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (1984) i en Filosofía (Ph.D) per la Universitat de Leeds (Gran Bretanya). Professor d’Història econòmica a la UIB (1986-2018) de la qual és col·laborador investigador.

L’any 1968 va viatjar a l'Índia on llavors el seu oncle, Guillem Nadal i Blanes, treballava com a conseller de l'ambaixada espanyola. Fou llavors quan va conèixer Antoni Binimelis Sagrera, professor d'espanyol a la Delhi University i al Centre for International Relations Sapru House de la capital índia. A la tardor del 1975, conclosos el seus estudis universitaris GLN tornà a Delhi on va fer d’ajudant el professor Binimelis entre el setembre del 78 i el juliol del 80 va ser com a lector d'espanyol a la universitat de Leeds. Durant aquest temps feu mitja dotzena de visites a Joan Mascaró i Fornés a qui havia conegut el gener del 78.

Entre el 1986 i el 2018 va ser professor d’Història Econòmica a la UIB; posteriorment ha estat professor emèrit i actualment col·laborador d’investigació. A part de la seva recerca, en particular sobre el corsarisme mallorquí, i d’una intensa i grata docència als estudis d'Història i d’Economia, i com a una de les tasques de les que se sent més satisfet es haver pogut coordinar els actes de reconeixement els seus dos gran referents, Mascaró i Binimelis amb la publicació de sengles memorials sobre aquests dos grans mallorquins.

Des d’aquell 68, Gonçal ha anat una vintena d’ocasions a l'Índia on ha estat convidat a fer classes a les universitats de Delhi (J Nehru, Jamia Milia Islamia), de la Banaras Hindu University (a Varanasi), Jadavpur (Calcuta) i les de Poone i Hyderabad.

Ha fet classes en molt de llocs, des de la mateixa Escola de Mallorquí de Manacor -just en començar el periple docent- fins una setantena d'universitats i centres docents i de recerca de quatre continents. Així com a escoles de nins, de gent gran i a la mateixa presó de Palma. Ha estat professor convidat a les universitats Jawaharlal Nehru de Delhi, de Paderborn (Alemanya) ULBRA (Brasil) Mendoza (Argentina) l'Havana i Oriente (a Santiago de Cuba). Autor de llibres i articles, col·laborador de premsa a Diario de Mallorca, revistes locals de Son Servera, Sa font i Cala Millor Set, la digital L'altra Mirada, així com també de ràdio com Ona Mediterrània i la SER.