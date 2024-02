Gabriel Barceló Bover, nomenat president d'honor de la Institució Pública Antoni M. Alcover

Gabriel Barceló és un dels principals alcoveristes de tots els temps. Al llarg de la seva vida, ha realitzat nombroses investigacions per tal de descobrir algunes facetes inèdites del canonge manacorí. En destaca especialment la publicació de diversos epistolaris familiars. Barceló s'ha encarregat d'homenatjar la figura d'Antoni M. Alcover amb motiu del seu naixement al llarg de gairebé cinquanta anys. Per això, tot seguint el seu exemple, cada dia 2 de febrer s'han promogut ofrenes florals, contades de rondalles, conferències, presentacions de llibres i actes diversos. A més, Gabriel Barceló Bover fou un dels impulsors de la creació de la Institució Alcover i, d'aleshores ençà, ha estat membre de la Junta Rectora de la Institució i hi ha col·laborat sovint.

L'article 14è dels estatuts de la Institució Pública Antoni M. Alcover, que estableix els membres de la Junta Rectora, contempla la figura d'un President d'honor, «elegit per la Junta Rectora, i que formi part de la mateixa, amb veu i sense vot». D’aquesta manera, i a proposta de l'Associació d'Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover, que consideren que la persona més indicada per a aquest càrrec honorífic és el senyor Gabriel Barceló Bover, aquest ha estat nomenat per unanimitat.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, com a president de la Junta Rectora de la Institució Pública Antoni M. Alcover ha comunicat el nomenament a Gabriel Barceló. Oliver destaca que «la feina de Gabriel Barceló ha estat crucial per promoure la consciència i l'interès envers la figura d'Alcover, ajudant a mantenir viva la seva memòria i la seva influència en la cultura catalana».

L’Associació d’Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover remarca «l'estima que Barceló ha mostrat cap a la figura d'Antoni M. Alcover i tota una vida dedicada a divulgar la seva figura», el que el fan mereixedor del nomenament amb aquest càrrec honorífic que fins aquest moment no s’havia ocupat mai.

La gerent de la Institució, Amàlia Salas, assegura que «la seva feina ha estat fonamental per preservar, estudiar i difondre el llegat de Mossèn Alcover, una tasca que ha contribuït a la preservació de la identitat i la llengua catalana a través de la difusió de la figura d'Alcover».